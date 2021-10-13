Реанімації забиті невакцинованими пацієнтами. Медики розповіли, що відбувається в обласних лікарнях

Тих, хто встиг зробити щеплення, серед пацієнтів майже немає

Практично всі ліжка в лікувальних установах зайняті невакцинованими українцями

Наразі лікарні та реанімації в Україні дуже швидко заповнюються пацієнтами з коронавірусом, кількість важких випадків зашкалює. Напередодні у країні навіть був встановлений рекорд за кількістю добових викликів швидкої допомоги.

Лікарі наголошують, що зараз практично всі ліжка в лікувальних установах зайняті невакцинованими українцями. Тих, хто встиг зробити щеплення, серед пацієнтів майже немає.

Видання «Обозреватель» спілкувалося з лікарями з різних областей України і вони докладно розповіли, що відбувається в ковід-лікарнях.

Керівниця Харківського обласного клінічного диспансеру радіаційного захисту населення Ірина Пирогова повідомила, що вільних ліжок для пацієнтів із коронавірусом тут уже не залишилося. «На сьогодні вільних місць немає. Насамперед, у реанімаціях», – сказала вона.

Лікарка уточнила, що під диспансером не шикуються черги зі швидких, оскільки вони в курсі, що класти нових хворих уже нікуди. Вони перебувають на постійному зв'язку з диспансером. «Якщо немає місць, до нас не везуть», – уточнила Пирогова.

Вона додала, що лікарі помітили більш важкий перебіг коронавірусної хвороби порівняно з попередніми хвилями епідемії. Відповідаючи на питання, скільки важких хворих у диспансері, медикиня зауважила: «Я не можу сказати точні цифри, але їх багато. І тяжкість стану серйозна, перебіг хвороби дещо прискорився – від початку клінічних проявів до розвитку клінічної картини проходить дуже мало часу».

Пирогова уточнила, що серед хворих, які потрапляють у реанімацію, щеплених від коронавірусу меншість – від 6% до 10%.

Завідувач реанімаційним відділенням Вінницької центральної районної клінічної лікарні Володимир Чеботарьов розповів, що в них ще є вільні ковід-ліжка у відділеннях, але реанімація заповнена на 100%.

У цьому контексті він зауважив, що практика лікування коронавірусу в його лікарні повністю узгоджується з останніми науковими дослідженнями, які доводять ефективність вакцинації в порятунку пацієнтів від важких форм хвороби та від смерті.

«Наукові дослідження, які проводяться в світі, доводять, що щеплені хворіють на коронавірус у легкій формі. Усе це підтверджується в нашій практиці. Я підписався під кожним словом. Але в Україні це чомусь не сприймається. У нас традиційно немає довіри до влади», – констатував лікар.

Лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко розповіла, що з 185 коронавірусних ліжок зараз там зайнято 184, а реанімаційне відділення заповнене на 100%.

Зі 184 пацієнтів всього троє були вакциновані: двоє з них щеплені двома дозами вакцини, один – однією. Водночас перебіг хвороби у них відрізняється від перебігу у решти хворих. «Вони переносять хворобу набагато легше», – повідомила лікарка.

Вона уточнила, що обласна лікарня є «останньою базою» важких пацієнтів.

«У нас є звичайні ліжка без підведеного кисню, але який у них сенс? Кисневих точок не вистачає, тому що дуже багато хворих, а нові ми не можемо розгорнути», – розповіла інфекціоністка.

За словами Кобевко, коли в лікарню потрапляють нові хворі з коронавірусом, то їх розподіляють по інших медустановах, у яких залишилися ліжка та які ще готові їх прийняти.

Ситуація в лікарнях України просто зараз наочно показує необхідність вакцинації. І ризик побічних реакцій після щеплень у вигляді невисокої температури або невеликого синця на місці уколу – ніщо на тлі загрози померти.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу, померла 471 людина. Майже тисяча нових хворих виявлена у Києві.

У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

Раніше «Главком» писав, як у Дніпрі пацієнти з коронавірусом лежать у коридорах, у лікарнях не вистачає місць.

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