Помер вокаліст рок-гурту The Monkees

Співак довго не міг домогтися успіху, поки його не покликали в The Monkees

Майкл Несміт провів останні моменти життя у своєму будинку з родиною

Американський гітарист, вокаліст, письменник і продюсер Майкл Несміт, який отримав популярність як один із учасників рок-гурту The Monkees, помер у віці 78 років.

«Майкл Несміт помер у своєму будинку, мирно і природним чином в оточенні сім'ї», – йдеться в заяві його родини, повідомляє rollingstone.com.

«Ми просимо вас поважати наше приватне життя в даний час і дякуємо вам за любов і світло, які ви всі показали йому і нам», – наголошується в повідомленні.

У 2018 році Несміт переніс операцію на серці.

Майкл Несміт був музикантом-початківцем і довго не міг домогтися успіху, поки його не покликали в гурт The Monkees, який продюсери спеціально створили для однойменного телевізійного сіткому. Серіал виходив з 1966 по 1968 рік, гурт продовжив записувати музику і після його закінчення.

Крім The Monkees Несміт був учасником групи First National Band, написав кілька книг, продюсував для телебачення скетч-шоу Elephant Parts, за що отримав «Греммі» в номінації «Відео року».

Майкл Несміт народився 30 грудня 1942 року в Х'юстоні (штат Техас). Він був єдиною дитиною в сім'ї. Його батьки Уоррен і Бетті Несміт розлучилися, коли йому було чотири роки.

Мати Несміта Бетті була машиністкою, вона винайшла і запатентувала рідину-коректор Liquid Paper. Їй вдалося організувати виробництво коректора, в 1978 році вона продала компанію Liquid Paper Corporation за $48 млн.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 грудня, у віці 66 років відійшов у вічність композитор, співак, Народний артист України Мар'ян Гаденко

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