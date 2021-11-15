Чи можуть українські артисти їздити та заробляти гроші до Росії?

Після агресії проти Грузії у 2008-му році пан Кікабідзе більше не виступав у Росії

Насправді видатні митці – це ще свідомі люди, які мають громадянську позицію

«Не можна співати і танцювати у того, хто тебе б’є»

Ви точно не почуєте такого від Ані Лорак чи Світлани Лободи. Адже це слова грузина Вахтанга Кікабідзе.

Я радий, що в України є настільки солідарні до нашої проблеми люди, як Вахтанг Кікабідзе. Але їх обмаль. Що відрізняє видатних артистів від прислуги? Насправді видатні митці – це ще свідомі люди, які мають громадянську позицію. Які здатні сказати своє тверде «НІ», коли пропозиція та замовник не збігаються з цінностями митця. Але для цього потрібно мати ці самі цінності.

Пан Вахтанг цього тижня був в Україні та в ефірі у Савіка Шустера сказав слова, які би так хотілося вихоплювати з уст українських артистів:

«Чи мають українські артисти їздити та заробляти гроші до Росії? Я вважаю, що не мають. Вони повинні вимагати від свого уряду, щоб у них була робота. Щось треба вигадати, щоб вони не їздили. Те ж саме відбувається і в нас. Мені це не подобається, тому що не можна йти співати і танцювати у того, хто тебе б’є. Я маю на увазі народ. Неправильно. Я з такими не спілкуюся, тому що серед моїх друзів таких немає.

Я у 2008 році сказав, що моєї ноги не буде в Росії. Уже 12 років я в жодному з російських міст не був. Стільки листів надходить, величезна кількість, але ні».

Дякуємо за тверду позицію, Вахтанже Костянтиновичу! Ви – приклад та неспинне джерело натхнення для багатьох. В Україні Вам будуть раді завжди.

Джерело: блог Ярослава Юрчишина

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