Помер співак Олександр Градський

У Москві не стало композитора і відомого співака Олександра Градського

У Москві помер легендарний співак, композитор один з піонерів «російського року» Олександр Градський. Йому було 72 роки. У вересні він переніс коронавірус. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Народного артиста Росії забрали у лікарню в п'ятницю, 26 листопада, з підозрою на інсульт. Лікарі боролися за його життя, але близько першої години ночі 28 листопада його не стало.

У вересні цього року Градський перехворів коронавірусом, після чого його здоров'я погіршилося. Він відчував слабкість, біль в ногах, відчував труднощі з пересуванням. При цьому залишався тренером пісенного конкурсу «Голосу».

Градського доставляли на зйомки в лежачому положенні, навпроти його крісла завжди стояв вентилятор, а обговорення учасників ним звели до мінімуму.

Нагадаємо, у суботу, 27 жовтня, померла Любомира Мандзій, колишня директорка департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та ексвиконувачка обов’язків міністра освіти та науки України.

Як відомо, Герой України, кавалер ордену ІІІ ступеня Князя Ярослава Мудрого, заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Києва, удостоєний багатьох інших відзнак, очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на Covid-19. Останній місяць він перебував на лікуванні в закладі охорони здоров’я.

Також 21 листопада помер ексдепутат Верховної Ради АРК, депутатська група «Курултай-Рух», голова Кримської крайової організації Народного Руху України Леонід Пілунський.