Помер народний артист України Мар'ян Гаденко (фото, відео)

Причина смерті композитора не називається

У п'ятницю, 3 грудня, у віці 66 років відійшов у вічність композитор, співак, народний артист України Мар'ян Гаденко. Причина смерті не називається.

«Він пішов, залишивши величезний спадок для нашої культури. Його постать назавжди залишиться в наших серцях, а його творчість лунатиме й надалі, прославляючи всю Україну загалом, та Буковинський край зокрема», – повідомила Чернівецька обласна рада.

Про смерть народного артиста повідомив також співак Іво Бобул. «Сьогодні відійшов у вічність мій друг, побратим, композитор, співак, народний артист України Мар'ян Гаденко. Царство небесне», – написав Бобул у Facebook.

Мар'ян Гаденко народився 15 вересня 1955 року у місті Сторожинець Чернівецької області. Дитинство та молодість пройшли у Чернівцях.

Його будинок розташований за 100 метрів від будинку Назарія Яремчука і за 100 метрів від будинку Володимира Івасюка.

Мар'ян Гаденко служив у органах внутрішніх справ. Закінчив у 1982 році Чернівецький державний університет, здобув професію економіста. Потім став жити у Києві. 27 років служив у внутрішніх військах України.

На пенсію Гаденко пішов із посади заступника командувача внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України у званні полковника міліції.

Десять років упродовж 1988-1998 років служив у Львові на посаді начальника відділу боротьби з організованою злочинністю на Львівській залізниці.

Після смерті телеведучої Тамари Щербатюк, яка була автором та ведучою програми «Надвечір'я», почала виходити в ефір програма «Надвечір’я. Долі», ведучим якої став Мар'ян Гаденко.

Гаденко був популяризатором української пісні. Випустив сім аудіоальбомів та компакт-дисків: «Зорепад», «Зорепад – 1», «Зорепад – 2», «Зорепад − 3», «Пісенне джерело», «Доля», «Моя пісня – моя доля», «З отчої криниці». Останній присвячений пам'яті сина Володимира, який трагічно загинув 13 травня 2007 року.

У 1997 він отримав звання «Заслужений артист України», у 1999 – звання «Народний артист України», у 2006 – орден «За заслуги» ІІІ ступеня, у 2015 – орден «За заслуги» ІІ ступеня.

Раніше стало відомо, що помер видатний український науковець, засновник Київського міжнародного інституту соціології.

На 83 році життя помер народний артист України, диригент оркестру Національної опери України Аллін Власенко.