  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Закарпатті сплели гігантський великодній кошик, який може стати рекордом (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Над виготовленням кошика майстер Василь Драгула працював близько двох місяців - На Закарпатті сплели гігантський великодній кошик, який може стати рекордом (відео)
    Над виготовленням кошика майстер Василь Драгула працював близько двох місяців
    Фото: mukachevo.net

    На Хустщині 6 травня встановлюватимуть рекорд – «Найбільший Великодній кошик в Україні»

    Спеціально до Великодня 2021 року в селі Іза сплели пасхальний кошик-гігант. Над виготовлення кошика-велетня майстер Василь Драгула працював два місяці. Для його транспортування знадобилася ціла вантажівка.

    Як повідомляє «Суспільне Закарпаття», величезний кошик розмірами 3,75 х 2,75 х 3,50 метри сплів місцевий майстер Василь Драгула. Над його виготовленням майстер працював близько двох місяців.

    «Орієнтовна вага кошика – 200–250 кілограмів. Замовили кошик до Великодня. Це має бути найбільший кошик в Україні», – додав Драгула.

    На Хустщині 6 травня встановлюватимуть рекорд – «Найбільший Великодній кошик в Україні».

    Нагадаємо, Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.

    У Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія запалювання благодатного вогню.

    Читайте також: «Великдень» чи «Пасха», «паска» чи «куліч». Як святкувати грамотно?
    Теги: Закарпаття культура рекорд Великдень 2021 столиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies