На Закарпатті сплели гігантський великодній кошик, який може стати рекордом (відео)

Над виготовленням кошика майстер Василь Драгула працював близько двох місяців

На Хустщині 6 травня встановлюватимуть рекорд – «Найбільший Великодній кошик в Україні»

Спеціально до Великодня 2021 року в селі Іза сплели пасхальний кошик-гігант. Над виготовлення кошика-велетня майстер Василь Драгула працював два місяці. Для його транспортування знадобилася ціла вантажівка.

Як повідомляє «Суспільне Закарпаття», величезний кошик розмірами 3,75 х 2,75 х 3,50 метри сплів місцевий майстер Василь Драгула. Над його виготовленням майстер працював близько двох місяців.

«Орієнтовна вага кошика – 200–250 кілограмів. Замовили кошик до Великодня. Це має бути найбільший кошик в Україні», – додав Драгула.

На Хустщині 6 травня встановлюватимуть рекорд – «Найбільший Великодній кошик в Україні».

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