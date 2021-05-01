Митрополит Епіфаній і Блаженніший Святослав звернулися до вірян із великодніми посланнями

Говорили про коронавірус, українських захисників перемогу над гріхом

Предстоятель ПЦУ Епіфаній і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав звернулися до українців з посланням напередодні Великодня.

«Удруге поспіль у надзвичайних умовах усім нам доводиться відзначати Світле Христове Воскресіння. Однак хіба впродовж двох тисячоліть, які минули від того часу, коли ангели сповістили мироносицям «Чого шукаєте Живого між мертвими? Нема Його тут, Він воскрес» (Лк. 24: 5 – 6), Церква і людство не перебували в скорботах і випробуваннях? На долю кожного покоління християн випадало зазнавати тих чи інших скорбот. Якими б важкими не були випробування, але радість від усвідомлення істини воскресіння Христового допомагає долати все», – зазначив Епіфаній у своєму посланні, яке розміщено на сайті ПЦУ.

Він додав, що «ми – свідки того, як уже понад рік усе людство шукає способу подолати пандемію згубної хвороби».

«І якби з’явився зараз учений, який би винайшов ефективні ліки чи інший спосіб досягти перемоги над хворобою, то чи не прославляли б таку людину, чи не шанували б її? Безперечно, що шанували б! А ми нині святкуємо перемогу не над однією хворобою, а над гріхом, що є причиною всіх хвороб! Ми прославляємо не винахідника ліків від захворювання, але славословимо Спасителя, Який переміг саму смерть і дарував нам життя вічне», – ідеться у посланні.

Епіфаній побажав українським воїнам Божого захисту і перемоги.

«Серед цих вітань з особливим почуттям вдячності від Золотоверхого Києва, від повноти помісної Української Православної Церкви ділимося великодньою радістю з тими, хто на фронті і в тилу несе служіння українському народові, зі зброєю в руках захищаючи нас від російської агресії. Від серця бажаємо воїнам, які жертовно захищають всіх нас, які обороняють державну незалежність України, Божого захисту й перемоги!», – наголосив він.

Митрополит також висловив подяку лікарям, медичним працівникам і всім, хто з любов’ю піклується про хворих, дбає про захист ближніх від поширення згубної пошесті.

Епіфаній привітав зі святом «кожного, хто щиро працює на благо українського народу в органах державної влади та місцевого самоврядування».

«Пасхальну радість перемоги над злом ми розділяємо з тими нашими братами й сестрами, хто поки що перебуває в умовах кремлівської окупації, хто терпить від агресора несправедливе ув’язнення, перебуває за ґратами полону. Від тисячолітньої Святої Софії та відродженого Михайлівського Золотоверхого, від першопрестольного Києва, від усіх нас прийміть сердечні вітання й запевнення у щоденній молитві до Бога за ваше визволення», - звернувся Епіфаній.

Глава УГКЦ, Блаженніший Святослав у Великодньому посланні побажав благословенних Великодніх свят та закликав дорожити даром життя.

«Вітаю тих, хто в цей час пандемії почувається самотнім і покинутим. Пам’ятайте: коли ви молитеся, то воскреслий Господь завжди є з вами і силою християнської молитви ви об’єднані з усією спільнотою Його Церкви. Ви не самі! Вітаю всіх хворих і немічних, а також медпрацівників та ваших рідних і близьких, які вами опікуються. У це свято перемоги життя над смертю прошу вас: дорожіть даром життя, а тілесне терпіння обіймайте в молитві як жертву, бо це «приємний запах духовний» для Господа», – наголосив Глава УГКЦ.

За його словами, останній рік люди прожили немов у гробі за «замкненими дверима» карантинних обмежень, які періодично посилювалися. А храми та монастирі в деяких країнах світу справді були зачиненими для богомільників заради безпеки.

Блаженніший Святослав передав вітання і українським захисникам: «Нашим військовим і тим, що перебувають на окупованих територіях та в Криму, засилаю свій щирий пасхальний привіт і запевнення в молитвах, щоб воскреслий Господь кріпив ваш дух і зберіг вас живими та здоровими».

Глава УГКЦ побажав вірянам благословенних Великодніх свят, смачного свяченого яйця та світлої пасхальної радості.

У християн східного обряду Світле Христове Воскресіння цьогоріч припадає на 2 травня.

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