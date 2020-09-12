На фестивалі Wiz-Art покажуть п’ять українських фільмів про карантин

Режисерам та режисеркам запропонували розповісти про те, чим вони займались на карантині, що їх надихало, обурювало та турбувало.

Зокрема, Христина Сиволап розповіла, що фільм вона зробила зі своїм чоловіком та донькою.

«Для мене карантин передовсім це про обмежений простір і про те як перебування в ньому одразу кількох людей одночасно стирає рамки особистих кордонів. Цим відео я хотіла розповісти про свій досвід перебування у такому обмеженому просторі разом зі своєю шестирічною донькою», – каже Христина у зверненні до глядачів.

Короткометражки будуть у відкритому і безкоштовному доступі з 11:00 до 23:59 13 вересня.

Програма фільмів:

«Сила і правда» 5′ Роман Бордун

2020 став роком невизначеності та страху: пандемія і боротьба з нею, вбивства і зникнення дітей, гендерне насильство і його безкарність. Ми відчуваємо свою вразливість, тривожимось за себе і за тих, кого любимо. Хочемо вберегти й захистити. Готові пожертвувати частиною своєї свободи в обмін на ілюзію контролю.

«Сонечко» 7′ Христина Сиволап

Екран мобільного як свідок одноманітних днів мами й донечки. Вони прокидаються, готують сніданки, спілкуються, нудьгують, люблять. Вбивають час.

«Етюд» 3′ Нікон Романченко

Фрагменти спостереження за вікнами будинку, що навпроти, а також спроба змінити простір у період самоізоляції.

«Коли моє сонце сідає» 12′ Богдана Смирнова

2020 став роком порожніх вулиць в місті, що «ніколи не спить», – Нью-Йорку. Навесні-влітку парки стали одним із небагатьох місць, у якому дозволено було перебувати під час карантину. Це створило, або посилило, паркову субкультуру. Авторка фільму, Богдана Смирнова, скористалася своїми щоденними прогулянками у Сансет Парку у Брукліні, щоб врятувати свою психіку та створити портрет однієї масової трагедії та її подолання.

«Маяк» 6′ Зоя Лактіонова

Фільм знятий у Маріуполі. Одного разу Зоя та її сестра вирішили піти до маяка, знімати не планували, але камеру прихопили. Так з’явилась ідея фільму. Що ти зрозумієш, коли дійдеш до маяка? Про життя, смерть та шлях.

Фестиваль Wiz-Art відбувається у комбінованому форматі з 7 до 13 вересня. Всі фільми доступні для перегляду після реєстрації у віртуальному кінотеатрі фестивалю. Перегляд фільмів онлайн безкоштовний. Окремі події можна відвідати офлайн у Львові.

Нагадаємо, що український фільм отримав нагороду конкурсної програми Венеційського кінофестивалю.