Роботу львівського художника продали на аукціоні Sotheby’s за $21 250



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Картина Івана Турецького Фото: facebook.com/magentaartbooks

Картина була представлена у секторі майстрів світового кубізму

Роботу львівського художника Івана Турецького «Фрагменти II (Італійський щоденник)»/ «Fragments II (Italian Diary)» продали за ціною $21 250 на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку. Про це повідомило у Фейсбуці видавництво Magenta Art Books.

Картина дебютувала на міжнародному аукціоні в секторі «Світовий кубізм і його продовження» на одному рівні з Пабло Пікассо, Полем Сезаном та Анре Лотом, а її ціна в 7 разів перевищила початкову. Торги відбулися 23 червня

Куратор художника та власник київської галереї Portal 11 Ігор Глоба назвав художника одним із найяскравіших представників сучасного кубізму, роботи якого збагачують не лише українське, а й світове мистецтво.

«Іван Турецький живе та працює у Львові. Його роботи є в багатьох важливих іноземних колекціях. Я маю велику надію, що відомі світові та українські музеї матимуть у колекціях роботи Турецького, адже він художник високого світового рівня. Ми маємо чим пишатися, і результат аукціону 23 червня є цьому свідченням», – сказав Глоба. Саме у Київській галереї Portal 11 була початково куплена ця робота.

2020 року галерея Portal 11 планує виставки Івана Турецького в Україні та Люксембурзі, проте інших своїх планів наразі не анонсує.

У 2019 році в колаборації галереї Portal 11 та київського видавництва інноваційного формату «Magenta Art Books» побачив світ перший повний, до цього часу, альбом абстрактного живопису Івана Турецького «Колір, як лабіринт». У ньому художник уперше розкриває теми своїх робіт і говорить про важливість кольору, світла й музики у своєму живописі.

«Для нас було великою честю і задоволенням працювати над альбомом Івана Турецького «Колір, як лабіринт». Ми з колегою Юлією Іванець доклали всіх зусиль, щоб альбом вийшов за стандартами світових мистецьких каталогів як за виглядом, так і за наповненням. Книга вийшла англійською та українською мовами, та вже за цей короткий час встигла побувати на найпрестижніших міжнародних ярмарках світового мистецтва», – розповіла Олена Грабб, директорка видавництва.

Іван Турецький народився 17 серпня 1956 року в російському Краснодарі в сім’ї репресованих радянським режимом. Закінчив Львівське училище прикладного мистецтва імені Івана Труша. 1982 року закінчив Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва. Живе та працює у Львові. Член Національної спілки художників України. Співзасновник Українського геральдичного товариства. Окрім живопису та графіки, працює в різноманітних жанрах прикладного мистецтва. Автор багатьох територіальних і приватних гербів, зокрема співавтор малого Державного герба України та сучасного герба Львова. Учасник численних виставок в Україні та за кордоном, а також міжнародних художніх пленерів. Твори автора перебувають в збірках українських музеїв та приватних колекціях Європи, Азії та Америки. Абстрактний живопис Івана Турецького експонується в Києві, в галереї мистецтв Portal 11.

Нагадаємо, картину «Неаполітанська затока» відомого українського художника Івана Айвазовського продали на аукціоні Sotheby’s за 2,95 мільйона фунтів стерлінгів (77,23 мільйона гривень).