Картину відомого українського художника продали на аукціоні Sotheby’s за 77 млн грн



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Картина Івана Айвазовського «Неаполітанська затока»

Картину мали бажання придбати 16 покупців

Картину «Неаполітанська затока» відомого українського художника Івана Айвазовського продали на аукціоні Sotheby’s за 2,95 мільйона фунтів стерлінгів (77,23 мільйона гривень). Про це повідомляють на сайті Sotheby’s.

Художник написав картину «Неаполітанська затока» у 1878 році. Розмір полотна картини сягає 208,5 сантиметра в ширину. Це одна з найбільших картин, яку написав Айвазовський.

Стартова ціна картини перебувала в межах 0,8-1,2 мільйона фунтів стерлінгів. Картину мали бажання придбати 16 покупців. Перед продажем картина перебувала в приватній колекції в Німеччині.

Іван Айвазовський – видатний український художник-мариніст та баталіст вірменського походження. Окрім морської тематики працював також і в інших жанрах живопису: від анімалізму та портрету (автопортрету) до релігійного та міфологічного живопису. Айвазовський є автором понад 6000 різних творів (картин, акварелей, малюнків тощо). Його полотна прикрашають музеї та приватні зібрання по всьому світу. За понад шістдесят років творчої кар'єри Айвазовський брав участь у більш як 120-ти художніх виставках, понад половина з яких були персональними За понад шістдесят років творчої кар'єри Айвазовський брав участь у більш як 120-ти художніх виставках, понад половина з яких були персональними

Нагадаємо, раніше Україна повернула зі США картину, викрадену у часи Другої світової війни. Йдеться про картину «Закохана пара» П’єра Луї Гудро, яка до викрадення належала українському Музею Ханенків



