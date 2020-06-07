Російський олігарх купив знамениту картину «Крик» за 120 мільйонів доларів
«Крик» вважається емблемою експресіонізму і одним з ключових для мистецтва XX століття творів
Стартова ціна картини становила 50 мільйонів доларів
Російський олігарх Роман Абрамович придбав картину «Крик» норвезького художника Едварда Мунка. Про це повідомляє Telegram-канал Sotheby’s Life.
Вартість картини склала 120 мільйонів доларів. При цьому наголошується, що Абрамович купив один з чотирьох існуючих варіантів полотна – єдиний, що знаходиться в приватній колекції.
Торги проходили в Нью-Йорку 2 травня на аукціоні Sotheby’s. Стартова ціна картини становила 50 мільйонів доларів. Всього за 15 хвилин з семи претендентів залишився лише один – інкогніто який проводив торги по телефону. Пізніше стало відомо, що картину купив Абрамович.
Отримані кошти будуть спрямовані на будівництво нового музею, готелю та центру мистецтв в Норвегії.
Нагадаємо, раніше Україна повернула зі США картину, викрадену у часи Другої світової війни. Йдеться про картину «Закохана пара» П’єра Луї Гудро, яка до викрадення належала українському Музею Ханенків