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    У світі

    Російський олігарх купив знамениту картину «Крик» за 120 мільйонів доларів

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    <p>&laquo;Крик&raquo; вважається емблемою експресіонізму і одним з ключових для мистецтва XX століття творів</p> - Російський олігарх купив знамениту картину «Крик» за 120 мільйонів доларів

    «Крик» вважається емблемою експресіонізму і одним з ключових для мистецтва XX століття творів

    Стартова ціна картини становила 50 мільйонів доларів

    Російський олігарх Роман Абрамович придбав картину «Крик» норвезького художника Едварда Мунка. Про це повідомляє Telegram-канал Sotheby’s Life.

    Вартість картини склала 120 мільйонів доларів. При цьому наголошується, що Абрамович купив один з чотирьох існуючих варіантів полотна – єдиний, що знаходиться в приватній колекції.

    «Крик» – серія картин Едварда Мунка, яка створювалася в проміжках між 1893 і 1910 роками. На картинах зображена людина що кричить на тлі червоного неба. Вона вважається емблемою експресіонізму і одним з ключових для мистецтва XX століття творів.

    Торги проходили в Нью-Йорку 2 травня на аукціоні Sotheby’s. Стартова ціна картини становила 50 мільйонів доларів. Всього за 15 хвилин з семи претендентів залишився лише один – інкогніто який проводив торги по телефону. Пізніше стало відомо, що картину купив Абрамович.

    Отримані кошти будуть спрямовані на будівництво нового музею, готелю та центру мистецтв в Норвегії.

    Нагадаємо, раніше Україна повернула зі США картину, викрадену у часи Другої світової війни. Йдеться про картину «Закохана пара» П’єра Луї Гудро, яка до викрадення належала українському Музею Ханенків

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