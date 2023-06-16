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Шевченківська премія. Комітет цьогоріч відмовився від скандальної номінації

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шевченківська премія. Комітет цьогоріч відмовився від скандальної номінації
Шевченківська премія заснована у 1961 році
фото ілюстративне

Новий Комітет Шевченківської премії поки не сформований

Новий голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Нищук заявив, що цього року номінацію «За внесок у перемогу», яка і спричинила скандал довкола Шевченківської премії, вручати не будуть. Про це він повідомив у ефірі телемарафону.

За словами Нищука, після призначення на посаду голови Комітету його завданням було зробити аналіз ситуації, «зрозуміти проблему, що ще не закрита» і сформувати новий склад Комітету, з яким можна обговорити і всі наболілі питання. Він додав, що нові члени комітету «мають бути амбасадорами Шевченківської премії» та бути представниками різних напрямків, фахівцями у різних видах мистецтва.

Очільник Комітету повідомив, що від номінації «За внесок у перемогу», яка і спричинила скандал довкола Шевченківської премії, цього року вирішили відмовитись.

«Багато колег казали, що змінювати гру під час гри не є дуже правильно. Більше того, робити якісь доповнення треба робити вже на нову кампанію. І це розуміння ми знайшли. Я не хочу говорити, доки не вийшов указ, він готується, це суто технічна процедура, який власне закриє питання попереднього комітету. Себто будуть нагороджені ті, кого вже оголосили. А додаткова номінація посеред літа, коли в нас уже з вересня має починатися нова кампанія і подача заявок на 24, мені здається, є недоречним. Тому її не буде», – зазначив він.

Найближчими днями має вийти президентський указ, «який завершить всю ситуацію по попереднім переможцям». Після цього Комітет у новому складі приступить до роботи над Шевченківською премією 2024 року.

Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія – державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Нагадаємо, 2023 рік став першим в історії, коли у День народження Тараса Шевченка, 9 березня, не було вручено Шевченківську премію. Більше того, на сайті комітету Премії, який організовує конкурсний відбір, перелік цьогорічних лауреатів було опубліковано із кількаденною затримкою, при тому, що останній тур конкурсу відбувся ще 15 лютого. 

Також не було опубліковано відповідного указу президента. У Комітеті пояснили, що це сталося через рішення його голови, Юрія Макарова, додати ще одну номінацію – «За внесок у перемогу».

Через критику цієї ініціативи всі члени Комітету з Шевченківської премії включно з головою склали повноваження.

Згодом члени комітету Шевченківської премії провели віртуальне засідання, на якому вирішили таки оприлюднити прізвища лауреатів цьогорічної премії, що і було зроблено. А ще через день Юрій Макаров написав, що звільняється з посади голови комітету Шевченківської премії. 

Теги: Шевченківська премія Володимир Зеленський

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