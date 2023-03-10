Скандал із Шевченківською премією: переможців не оголошено, письменники обурені

Традиційно оголошення переможців Національної премії України імені Тараса Шевченка відбувається 9 березня, у день народження Кобзаря

Цьогоріч вперше за багато років 9 березня не оприлюднили імена лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка. Голова Комітету з Шевченківської премії Юрій Макаров повідомив, що це трапилось через пропозицію доповнити наявні номінації додатковим конкурсом «За внесок у перемогу». Ініціатива знайшла схвалення з боку президента України.

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За традицією церемонія нагородження чи оприлюднення переможців Шевченківської премії впродовж років відбувалося не пізніше 9 березня, а найчастіше саме в цей день на честь народження українського письменника. Проте цьогоріч Комітет постав перед проблемою: за офіційним Положенням, у змаганні мають право брати участь твори, оприлюднені не пізніше, ніж за півроку до подання. Таким чином, у конкурсі представлені роботи, створені до початку повномасштабної війни.

«Виходить, головна премія країни не повною мірою виконує своє основне призначення: фіксувати тенденції розвитку національної культури, служити орієнтиром мистецькій спільноті щодо актуальних напрямків креативного пошуку. Тимчасом упродовж минулого року на хвилі солідарності та ентузіазму цілого суспільство було створено величезну кількість творів (публікацій, фільмів, вистав, виставок, концертних програм та інших мистецьких акцій), які залишилися поза фокусом нагороди», – написав Макаров.

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Крім того, Макаров повідомив, що у двох номінаціях цьогоріч не було визначено переможця. Відтак він заявив, що було б правильним відкласти оголошення і нагородження цьогорічних лауреатів і доповнити цей список безпосередньо людьми, які беруть участь у цій війні.

Переможці премії будуть оголошені 22 травня, у день перепоховання Кобзаря.

Макаров розповів, що не знає, чому Офіс президента так і не опублікував указ про лауреатів Шевченківської премії 2023 та коли саме таке рішення було прийнято в офісі Зеленського. Офіційне оголошення відбувається шляхом публікації указу президента у відповідний день.

Відомий журналіст Вахтанг Кіпіані обурився цьому рішенню. За його словами, «не сам комітет тому причиною, а той, хто цей указ мав би підписати», тобто президент України. На думку Кіпіані, які б не були грандіозні ідеї щодо нових номінацій, але оголосити тих, хто переміг, треба було саме 9 березня.

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«Вони пройшли всі етапи конкурсу і не заслуговують на неповагу. Навіть не хочу пояснювати, наскільки це непристойно. Не знаю як планувалося, а вийшло, як завжди. Люди – ніщо, а ОП – рівніший за інших. Ну, ок, вирішили додаткову номінацію ввести (хоч поки не розумію навіщо, адже публіцистика, література, музика «для перемоги» тощо) цілком вписуються в наявні. Але чому від цього мають відчувати зневагу ті, які точно цього не мали б відчувати саме 9 березня», – наголосив журналіст.

Кіпіані додав, що це «не катастрофа, а просто додаткові причини недовіри до держави у момент, коли єдність і взаємоповага критично потрібні». Оскільки переможців вчора не оголосили, то Кіпіані сумнівається, що 22 травня будуть оголошені ті, які мали б бути вшановані 9 березня. Якщо це не так, вважає Вахтанг Кіпіані, то ніщо не заважає оголосити переможців вже, а саму церемонію провести у Каневі у день перепоховання Шевченка.

Нагадаємо, що нещодавно померла визначна українська поетеса з Бразилії. Лауреатка Шевченківської премії Віра Вовк писала свої твори українською та португальською мовами.