Нардепи закликали Зеленського негайно присудити Шевченківську премію

Гуманітарний комітет парламенту наголошує не зволікати з указом, адже перелік лауреатів премії вже визначений і опублікований

Щойно гуманітарний комітет парламенту одноголосно звернувся до президента України з закликом підписати указ про присудження Шевченківської премії за 2023 рік. Про це повідомив народний депутат Володимир В'ятрович.

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«Перелік лауреатів премії визначений і опублікований. Подальше зволікання з указом погіршує й без того нездорову ситуацію, що виникла через обурливу спробу влади переглянути правила конкурсу після його завершення», – зазначив В’ятрович.

Шевченківська премія – це державна нагорода України у гуманітарній сфері, найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Названа на честь українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка. Вона була започаткована 20 травня 1961-го і з того часу вручається щорічно.

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Цьогоріч уперше за багато років 9 березня не оприлюднили імена лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Причина – голові комітету Шевченківської премії Юрію Макарову здалося неправильним, що через правила конкурсу у цьогорічному змаганні не змогли взяти участь роботи, написані вже під час повномасштабного вторгнення. Адже за положенням Премії, у змаганні мають право брати участь твори, оприлюднені не пізніше, ніж за півроку до подання.

Раніше голова комітету Шевченківської премії Юрій Макаров озвучив причини скандалів навколо вручення цьогорічної премії. Він вбачає, що у скандалу, який нині розгорівся, три причини. «Перша – це експромт з мого боку, я не до кінця все продумав. Друга – бюрократія. Указ може бути тільки один: неможливо тією самою премією нагородити спочатку сьогодні, а потім через два місяці. Третя – помилки в комунікації та страшенно низький рівень довіри, нульовий соціальний капітал у суспільстві», – сказав голова комітету Шевченківської премії.

Нагадаємо, що скандал навколо премії триває. Члени Шевченківського комітету складають повноваження.