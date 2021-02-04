Сьогодні Київ прощатиметься з відомим режисером Сергієм Проскурнею

Життя Сергія Проскурні обірвалося у віці 63 років

Поховання режисера відбудеться на Байковому кладовищі

Сьогодні, 4 лютого, у Києві відбудеться прощання з відомим українським театральним режисером і продюсером Сергієм Проскурнею.

Про церемонію прощання повідомила культуролог і організатор культурних проєктів Ольга Стельмашевська.

Згідно з її повідомленням, з 10:30 до 12:30 проходитиме церемонія прощання, відспівування, молитовний чин у Свято-Михайлівському Золотоверхому чоловічому монастирі (вул. Трьохсвятительська)

З 13:30 до 14:30 поховання на Байковому кладовищі (Київський крематорій, спеціалізований зал (в корпусі головної адмінбудівлі поруч із парковкою), вул. Байкова, 16).

Зазначається, що на церемоніях прощання будуть дотримані всі карантинні норми.

Як повідомляв «Главком», Сергій Проскурня помер 1 лютого у віці 63 років. Причина смерті наразі не розголошується.

Сергій Проскурня – український театральний режисер, продюсер, лауреат премії Національної спілки театральних діячів України «Експеримент» – народився 1957 року у Львові. З грудня 2007 року входив до команди міністра культури і туризму України Василя Вовкуна, згодом став радником міністра на громадських засадах. Був художнім керівником Одеського театру опери та балету.

З 2009 до 2015 року працював головним режисером Черкаського драмтеатру. У 2013–2014 роках зняв кінопроект «Наш Шевченко» (частину сюжетів знімав на Євромайдані). Розробив концепцію виставки «Шевченкоманія» у «Мистецькому арсеналі».

9 березня 2014 з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка вийшов фільм Сергія Проскурні «Тарас Шевченко. Ідентифікація»‪. Був режисером ораторії «З нами Бог», присвяченій героям Небесної сотні та військовим, що воюють на сході України, головним режисером-постановником концерту «Україна. Народжені вільними», який відбувся на День незалежності на Майдані у 2016 році.

Автор проєкту «Шевченко ProRock», який задумувався на 200-річчя Тараса Шевченка, але концерт так і не відбувся.