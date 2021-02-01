Помер відомий український режисер Сергій Проскурня
Причина смерті наразі не розголошується
У понеділок, 1 лютого, помер відомий український театральний режисер та продюсер Сергій Проскурня.
Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел.
Сергій Проскурня відійшов у вічність у віці 63 років, причина смерті наразі не розголошується.
Інформацію про смерть режисера згодом підтвердив ексміністр культури Євген Нищук.
«Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я його називав наш Драматург. Важко осягнути масштаби подій, яких торкалось його серце та креатив», – написав Нищук, назвавши Проскурню своїм «великим другом».
«Величезна втрата для мене.. для усіх нас... Пишу про тебе у минулому часі і не вірю», – додав колишній міністр культури.
Сергій Проскурня – український театральний режисер, продюсер, лауреат премії Національної спілки театральних діячів України «Експеримент» – народився 1957 року у Львові. З грудня 2007 року входив до команди міністра культури і туризму України Василя Вовкуна, згодом став радником міністра на громадських засадах. Був художнім керівником Одеського театру опери та балету.
З 2009 до 2015 року працював головним режисером Черкаського драмтеатру. У 2013–2014 роках зняв кінопроект «Наш Шевченко» (частину сюжетів знімав на Євромайдані). Розробив концепцію виставки «Шевченкоманія» у «Мистецькому арсеналі».
9 березня 2014 з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка вийшов фільм Сергія Проскурні «Тарас Шевченко. Ідентифікація». Був режисером ораторії «З нами Бог», присвяченій героям Небесної сотні та військовим, що воюють на сході України, головним режисером-постановником концерту «Україна. Народжені вільними», який відбувся на День незалежності на Майдані у 2016 році.
Автор проєкту «Шевченко ProRock», який задумувався на 200-річчя Тараса Шевченка, але концерт так і не відбувся.