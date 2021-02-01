Помер відомий український режисер Сергій Проскурня

Причина смерті наразі не розголошується

У понеділок, 1 лютого, помер відомий український театральний режисер та продюсер Сергій Проскурня.

Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел.

Сергій Проскурня відійшов у вічність у віці 63 років, причина смерті наразі не розголошується.

Інформацію про смерть режисера згодом підтвердив ексміністр культури Євген Нищук.

«Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я його називав наш Драматург. Важко осягнути масштаби подій, яких торкалось його серце та креатив», – написав Нищук, назвавши Проскурню своїм «великим другом».

«Величезна втрата для мене.. для усіх нас... Пишу про тебе у минулому часі і не вірю», – додав колишній міністр культури.

Сергій Проскурня – український театральний режисер, продюсер, лауреат премії Національної спілки театральних діячів України «Експеримент» – народився 1957 року у Львові. З грудня 2007 року входив до команди міністра культури і туризму України Василя Вовкуна, згодом став радником міністра на громадських засадах. Був художнім керівником Одеського театру опери та балету.

З 2009 до 2015 року працював головним режисером Черкаського драмтеатру. У 2013–2014 роках зняв кінопроект «Наш Шевченко» (частину сюжетів знімав на Євромайдані). Розробив концепцію виставки «Шевченкоманія» у «Мистецькому арсеналі».

9 березня 2014 з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка вийшов фільм Сергія Проскурні «Тарас Шевченко. Ідентифікація»‪. Був режисером ораторії «З нами Бог», присвяченій героям Небесної сотні та військовим, що воюють на сході України, головним режисером-постановником концерту «Україна. Народжені вільними», який відбувся на День незалежності на Майдані у 2016 році.

Автор проєкту «Шевченко ProRock», який задумувався на 200-річчя Тараса Шевченка, але концерт так і не відбувся.