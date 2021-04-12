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    Сьогодні починається Рамадан: головні традиції мусульманського посту

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    Хоча пост в Рамадан є дуже суворим, мусульмани зустрічають його з радістю і вдячністю - Сьогодні починається Рамадан: головні традиції мусульманського посту
    Хоча пост в Рамадан є дуже суворим, мусульмани зустрічають його з радістю і вдячністю
    Фото: Shutterstock

    Рамадан – це місяць зосередження мусульман на вірі і дотримання суворого посту

    Сьогодні із заходом сонця у мусульман почнеться священний місяць Рамадан, протягом якого наказано дотримуватися суворого посту. Рамадан -– це дев'ятий місяць ісламського календаря. Поститися також будуть мусульмани України. Щорічно його дата визначається за місячним календарем, а триває він 30 днів. У 2021 році піст триває до 12 травня, а 13 травня мусульмани відзначають важливе свято Ураза-байрам.

    Суворий піст в Рамадан мусульмани зустрічають радісно. Історія свідчить, що саме в цей місяць пророк Мохаммед вперше взявся за вірші Корану.

    У цей період мусульмани духовно очищаються і переконуються в силі своєї віри. Важливо приймати всі обмеження священного місяця з розумінням і готовністю.

    Також здійснюється п'ятиразова щоденна молитва – намаз, роблять пожертвування нужденним – закят, який також може бути свого роду відкупом для спокути гріхів і проводять хадж – паломницькі поїздки до Мекки.

    Що не можна робити в Рамадан

    Протягом 30 днів строго заборонені вживання води і їжі, куріння, інтимна близькість вдень – від світанку до заходу сонця. У нічний час доби ці обмеження знімаються. Таким чином, в цей час мусульмани їдять двічі – до світанку – сухур і після заходу сонця - іфтар. А цілий день – моляться.

    Крім цього, кожен мусульманський регіон по-різному дотримується традиції Рамадану. Для цього складено спеціальний графік.

    Хто може не постити

    Дозволяється не дотримуватися посту неповнолітнім, вагітним жінкам і людям з душевними розладами. Також в Рамадан можуть не постити хворі люди, жінки-годувальниці і мандрівники, але їм потрібно заповнити пропущені дні пізніше.

    Цікаво, що повнолітніми мусульмани вважаються з моменту настання статевого дозрівання.

    В одну з десяти останніх ночей Рамадану настає Ніч могутності. Її потрібно провести в молитві. Найчастіше – це 27 ніч посту.

    До Ураза-байраму мусульмани готуються набагато жорсткіше, ніж, наприклад, до свого дня народження. Вони роблять генеральне прибирання вдома, готують святкове вбрання і підбирають страви для святкового столу.

    Додамо, що зараз християни східного обряду також дотримуються посту, який триватиме до Великодня. Отже, до Великодня віряни готуються впродовж семи тижнів Великого посту – одного з найсуворіших постів – саме стільки часу провів Ісус Христос у пустелі. Уважається, що у ці дні душа вірянина має співчувати стражданням Господа, котрі пережив Ісус Христос у людській подобі в останні дні. Цього року Великдень для християн східного обряду припадає на 2 травня.

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    Теги: церква історія свята їжа культура мусульмани Великдень 2020 традиції
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