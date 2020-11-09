Померла знаменита стамбульська кицька Глі, яка жила у соборі Святої Софії

Про це повідомили в Instagram-акаунті Глі, на який підписані понад 103 тисячі людей.

«Я народилася в Ая-Софія, Серці світу. І щойно попрощалася з цим життям, де я зустріла мільйони людей, що приходили до Серця світу з любов’ю і ставали дзеркалом для її сяйва. Дякую всім, у чиїх серцях лишилися сліди моїх лап», - йдеться в дописі.

Глі усе своє життя провела в соборі Святої Софії. Її ім’я перекладається як «союз любові». За нею доглядала місцева архітекторка Дефне Балі. У кицьки були брат Паті, який помер, і сестра Кизим.

Глі була популярною серед відвідувачів Святої Софії; на її сторінки в соцмережах підписані десятки тисяч людей. У 2009 році кицьку гладив президент США Барак Обама під час візиту до Стамбула.

Експрезидент США Барак Обама поспілкувався з Глі

Останнім часом Глі хворіла і з 24 вересня перебувала на лікуванні в приватній ветеринарній клініці у Стамбулі.

У Туреччині, де до кішок відносяться з великою турботою, про смерть Глі написали багато провідних видань.