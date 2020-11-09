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    Померла знаменита стамбульська кицька Глі, яка жила у соборі Святої Софії

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    Легендарна кицька Глі прожила 16 років&nbsp; - Померла знаменита стамбульська кицька Глі, яка жила у соборі Святої Софії
    Легендарна кицька Глі прожила 16 років 

    В Instagram за Глі стежили понад 100 тисяч людей

    У віці 16 років, що є досить поважним віком для котів, померла відома стамбульська кицька на ім’я Глі, яка жила у соборі Святої Софії. До слова, влітку цього року цей собор-музей було знову перероблено на мечеть Ая-Софія.
    Зазначимо, що Глі була місцевою знаменитістю, а за її соцмережами стежили десятки тисяч людей. Про неї багато писали та знімали телепередач. 

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    Померла знаменита стамбульська кицька Глі, яка жила у соборі Святої Софії
    Померла знаменита стамбульська кицька Глі, яка жила у соборі Святої Софії
    Померла знаменита стамбульська кицька Глі, яка жила у соборі Святої Софії
    Померла знаменита стамбульська кицька Глі, яка жила у соборі Святої Софії
    Померла знаменита стамбульська кицька Глі, яка жила у соборі Святої Софії
    Померла знаменита стамбульська кицька Глі, яка жила у соборі Святої Софії
    Померла знаменита стамбульська кицька Глі, яка жила у соборі Святої Софії
    Померла знаменита стамбульська кицька Глі, яка жила у соборі Святої Софії
    Померла знаменита стамбульська кицька Глі, яка жила у соборі Святої Софії

    Про це повідомили в Instagram-акаунті Глі, на який підписані понад 103 тисячі людей.

    «Я народилася в Ая-Софія, Серці світу. І щойно попрощалася з цим життям, де я зустріла мільйони людей, що приходили до Серця світу з любов’ю і ставали дзеркалом для її сяйва. Дякую всім, у чиїх серцях лишилися сліди моїх лап», - йдеться в дописі.

    Глі усе своє життя провела в соборі Святої Софії. Її ім’я перекладається як «союз любові». За нею доглядала місцева архітекторка Дефне Балі. У кицьки були брат Паті, який помер, і сестра Кизим.

    Глі була популярною серед відвідувачів Святої Софії; на її сторінки в соцмережах підписані десятки тисяч людей. У 2009 році кицьку гладив президент США Барак Обама під час візиту до Стамбула.

    Експрезидент США Барак Обама поспілкувався з Глі
    Експрезидент США Барак Обама поспілкувався з Глі

    Останнім часом Глі хворіла і з 24 вересня перебувала на лікуванні в приватній ветеринарній клініці у Стамбулі.

    У Туреччині, де до кішок відносяться з великою турботою, про смерть Глі написали багато провідних видань.

    Туреччина Барак Обама Стамбул музеї смерть мусульмани тварини
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