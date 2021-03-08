Папа Римський відвідав колишню «столицю» ІДІЛ в Іраку (фото)

Безпеку Папи Римського забезпечують близько 10 тисяч співробітників іракських сил безпеки

За словами понтифіка, гоніння на християн на Близькому Сході завдали величезної шкоди всьому суспільству

Папа Римський Франциск під час свого перебування в Іраку прибув у колишню «столицю» ІДІЛ Мосул. Там він підніс молитву за жертв війни та тероризму.

Церемонія відбулася на площі, де перебувають постраждалі від екстремістів чотири християнські церкви.

Як відомо, терористи ІДІЛ контролювали Мосул з 2014 по 2017 рік.

«Сьогодні ми молимося разом за всіх жертв війни, просячи бога прийняти їх на небесах. Ми, люди, часто забували про визначений богом мир та гармонію. Ми не підняли рук до неба, і на землі знову пролунав пронизливий крик про пролиту невинну кров», – сказав 84-річний Папа.

Він додав, що гоніння на християн на Близькому Сході завдали величезної шкоди всьому суспільству.

«Як жорстоко, що саме країна, колиска цивілізації, потрапила в бурю звірств... Стародавні культові споруди зруйновані, тисячі людей – мусульмани, християни, єзиди – були проковтнуті тероризмом, вигнані зі своїх будинків і вбито», – додав понтифік.

Зазначимо, що безпеку Папи забезпечують близько 10 тисяч співробітників іракських сил безпеки.

Нагадаємо, Папа Римський вперше в історії прибув до Іраку. Він прилетів до країни в п'ятницю, 5 березня. Його поїздка триватиме три дні. Глава католицької церкви вже зустрівся з духовним лідером шиїтів – 90-річним великим аятолою Алі аль-Сістані.