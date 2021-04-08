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    «Щоб храми на Паску були відкриті». Московська церква попри спалах Covid-19 кличе вірян на служби

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    Світле Христове Воскресіння припадає на&nbsp;2 травня - «Щоб храми на Паску були відкриті». Московська церква попри спалах Covid-19 кличе вірян на служби
    Світле Христове Воскресіння припадає на 2 травня
    Фото з відкритих джерел

    Храми Московської церкви будуть відкриті попри складну епідемічну ситуацію

    Російська православна церква в Україні на Великдень, попри жорсткий карантин, не закриватиме храми. Про це розповів керуючий справами Московського патріархату в Україні митрополит Антоній (Паканич).

    Антоній (Паканич) переконує, що «на парафіях немає критичної ситуації з поширенням коронавірусу». Також він гадає, що в Києві немає критичної ситуації із Covid-19.

    «Пандемія вносить свої корективи у життя, але у нас є ще три з половиною тижні, і ми сподіваємося, що ситуація покращиться. Хоча ми читаємо повідомлення про те, що планується продовжити карантин у Києві на більш тривалий період. Але найголовніша наша надія, щоб Великдень ми зустрічали у храмах, щоб храми були відкриті», – сказав митрополит Антоній.

    Він наголосив, що коли до Великодня жорсткий карантин залишатиметься в силі, служби пройдуть на відкритому повітрі, але, у будь-якому випадку, храми не будуть закриті для вірян.

    «Повного закриття храмів не було й минулого року. Якщо була така можливість, при дотриманні дистанції, служба проходила на вулиці. Хоча потрібно враховувати, що в цьому році православна Пасха пізніше, ніж у минулому, тож сподіваємося, що, якщо погода дозволить і не буде можливості служити в храмах, люди молитимуться на території, прилеглій до храму», – резюмував митрополит Антоній.

    У Києві можуть продовжити суворі карантинні обмеження, якщо ситуація з коронавірусом не поліпшиться.

    За минулу добу, 7 квітня, коронавірус у столиці виявили як у немовлят, так і в людей літнього віку. За добу в столиці зареєстрували 1 886 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, Померли 48 людей. Усього за період пандемії в місті 3 749 летальних випадків від вірусу.

    Ситуація з поширенням коронавірусу в столиці набуває загрозливих масштабів. Київрада звернеться до Кабміну та МОЗ для залучення відомчих лікарень. У Києві готуються приймати хворих на коронавірус у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері.

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    Теги: церква РПЦ Російська православна церква в Україні Українська православна церква карантин Митрополит Антоній
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