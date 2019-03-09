У березні розпочнеться реставрація Софійського собору



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Софійський собор у Києві потребує реставрації

Реставраційні роботи будуть проводитись в теплу пору

У Софійському соборі в Києві 18 березня почнуться реставраційні роботи. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури України.

«У 2019 році на І ярусі в центральній частині Софійського собору передбачено встановлення риштування для здійснення інспектування мозаїк, фресок та олійного живопису з метою подальшої їх реставрації та розкриття. Також планується проведення модернізації системи мікроклімату Собору та реконструкція інженерних систем електроосвітлення, пожежної та охоронної сигналізації, встановлення системи відеоспостереження», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в план робіт на поточний рік внесені роботи по археологічному дослідженню раніше виявлених історичних фрагментів внутрішнього оздоблення Собору з влаштуванням зондажів.

Зазначається, що роботи будуть проводитись в теплу пору року згідно з відповідними технологічними рекомендаціями.

Повідомляється, що за рахунок грантових коштів ЮНЕСКО заплановано встановлення системи контролю мікроклімату Софійського собору. Розроблено та планується до реалізації проект влаштування гідроізоляції цоколю, водовідведення та реставрації мощення навколо Собору.

«На сьогодні експлуатація пам’ятки здійснюється у складних інженерно-геологічних і екологічних умовах, в умовах вібраційно-шумового навантаження, неконтрольованої сучасної забудови та небезпечної експлуатації сильно зношених інженерних мереж в місті-мегаполісі», - додали в Міністерстві культури.

Софійський собор - пам’ятка архітектури ХІ ст. разом з архітектурним ансамблем пам'яток ХІ-XVIII століття на його території включено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під № 1 від нашої держави. У Софійському соборі до теперішнього часу збереглось сотні квадратних метрів унікальних фресок та мозаїк ХІ століття, що робить його однією з найунікальніших споруд Європи. Сьогодні, Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) проводиться постійне спостереження за станом пам’ятки. З огляду на визначну універсальну цінність Софійського собору, визнану Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як складової об’єкта «Київ: Собор святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра», та зобов’язань, прийнятих нашою державою щодо його збереження як частини культурного надбання всього людства, він потребує особливої уваги та відповідальності щодо забезпечення зваженого режиму його експлуатації.