Співачка Анастасія Приходько показала рідкісні фото з коханим

Пара обвінчалася два роки тому

Анастасія Приходько відзначила другу річницю вінчання з чоловіком. З цього приводу співачка опублікувала рідкісні фотографії з чоловіком. Приходько залишила багато теплих слів для свого коханого в Instagram.

Співачка зізналася, що у своєму житті з майбутнім чоловіком вона перетиналася дуже часто. Вони навчалися в одній школі, після чого розійшлися по різних навчальних закладах.

«Я подружилася з твоїм другом, щоб знати про тебе хоч щось! Так, я зустрічалася з іншими хлопцями, про що шкодувати буду завжди… я хотіла бути тільки з тобою! Я зберігала в серці той момент, коли на моє 18-річчя я привернула твою увагу!» – написала Приходько.

Після цього співачка поїхала в Москву. Вони не бачилися, поки дивна випадковість не звела їх разом через багато років.

«Два роки тому було таїнство нашого вінчання, де ми пообіцяли бути разом до Місяця!» – додала Приходько.

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