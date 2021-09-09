Співачка Анастасія Приходько показала рідкісні фото з коханим
Артистка опублікувала фотографії з вінчання
Пара обвінчалася два роки тому
Анастасія Приходько відзначила другу річницю вінчання з чоловіком. З цього приводу співачка опублікувала рідкісні фотографії з чоловіком. Приходько залишила багато теплих слів для свого коханого в Instagram.
Співачка зізналася, що у своєму житті з майбутнім чоловіком вона перетиналася дуже часто. Вони навчалися в одній школі, після чого розійшлися по різних навчальних закладах.
«Я подружилася з твоїм другом, щоб знати про тебе хоч щось! Так, я зустрічалася з іншими хлопцями, про що шкодувати буду завжди… я хотіла бути тільки з тобою! Я зберігала в серці той момент, коли на моє 18-річчя я привернула твою увагу!» – написала Приходько.
Після цього співачка поїхала в Москву. Вони не бачилися, поки дивна випадковість не звела їх разом через багато років.
«Два роки тому було таїнство нашого вінчання, де ми пообіцяли бути разом до Місяця!» – додала Приходько.
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