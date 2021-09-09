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    Співачка Анастасія Приходько показала рідкісні фото з коханим

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    Артистка опублікувала фотографії з вінчання - Співачка Анастасія Приходько показала рідкісні фото з коханим

    Артистка опублікувала фотографії з вінчання

    Фото: Instagram Анастасії Приходько

    Пара обвінчалася два роки тому

    Анастасія Приходько відзначила другу річницю вінчання з чоловіком. З цього приводу співачка опублікувала рідкісні фотографії з чоловіком. Приходько залишила багато теплих слів для свого коханого в Instagram.

    Співачка зізналася, що у своєму житті з майбутнім чоловіком вона перетиналася дуже часто. Вони навчалися в одній школі, після чого розійшлися по різних навчальних закладах.

    «Я подружилася з твоїм другом, щоб знати про тебе хоч щось! Так, я зустрічалася з іншими хлопцями, про що шкодувати буду завжди… я хотіла бути тільки з тобою! Я зберігала в серці той момент, коли на моє 18-річчя я привернула твою увагу!» – написала Приходько.

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    Співачка Анастасія Приходько показала рідкісні фото з коханим
    Співачка Анастасія Приходько показала рідкісні фото з коханим
    Співачка Анастасія Приходько показала рідкісні фото з коханим
    Співачка Анастасія Приходько показала рідкісні фото з коханим
    Співачка Анастасія Приходько показала рідкісні фото з коханим
    Співачка Анастасія Приходько показала рідкісні фото з коханим

    Після цього співачка поїхала в Москву. Вони не бачилися, поки дивна випадковість не звела їх разом через багато років.

    «Два роки тому було таїнство нашого вінчання, де ми пообіцяли бути разом до Місяця!» – додала Приходько.

    Нагадаємо, українські зіркові батьки похвалилися своїми школяриками.

    Раніше з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у столичному Гідропарку відбувся екопікнік з толокою. На акцію з прибирання зібралися співаки, актори, блогери, журналісти.

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    Теги: весілля Анастасія Приходько чоловік
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    Співачка Анастасія Приходько показала рідкісні фото з коханим