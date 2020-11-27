Анастасия Приходько без лифчика показала мини-арбузы (фото)

Артистка поделилась провокационной фотографией

Украинская певица Анастасия Приходько, которая рассказала о значении своих татуировок, поделилась с фанатами провокационной фотосессией.

В своем Инстаграме исполнительница разместила фото из недавней фотосессии, на которой позирует топлес. Бюст артистка прикрывает кусочками арбуза. Под фотографией Приходько поразмыслила о том, почему фотография бюста вызывает больший резонанс, чем другие:

instagram.com/prykhodko_official/

«Почему сиськи у людей вызывают столько радости? Реально! Постишь красивую фотографию, пишешь о чем-то, что волнует, и практически на всех таких фото обычная реакция! А как только появляются сиськи, вуаля прям магия! Магия сисек какая-то! Все прям радуются, как будто первый раз снег увидели и вспомнили волшебство с конфетами! Прям удивительные люди», - подписала снимок Настя.

Поклонники Приходько заметили, что у нее действительно очень красивое фото, поэтому не удивительно, что оно соберет много лайков и комментариев:

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