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    Шоу-биз

    Анастасия Приходько без лифчика показала мини-арбузы (фото)

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    Певица Анастасия Приходько - Анастасия Приходько без лифчика показала мини-арбузы (фото)
    Певица Анастасия Приходько
    instagram.com/prykhodko_official/

    Артистка поделилась провокационной фотографией

    Украинская певица Анастасия Приходько, которая рассказала о значении своих татуировок, поделилась с фанатами провокационной фотосессией.

    В своем Инстаграме исполнительница разместила фото из недавней фотосессии, на которой позирует топлес. Бюст артистка прикрывает кусочками арбуза. Под фотографией Приходько поразмыслила о том, почему фотография бюста вызывает больший резонанс, чем другие:

    instagram.com/prykhodko_official/

    instagram.com/prykhodko_official/

    «Почему сиськи у людей вызывают столько радости? Реально! Постишь красивую фотографию, пишешь о чем-то, что волнует, и практически на всех таких фото обычная реакция! А как только появляются сиськи, вуаля прям магия! Магия сисек какая-то! Все прям радуются, как будто первый раз снег увидели и вспомнили волшебство с конфетами! Прям удивительные люди», - подписала снимок Настя.

    Поклонники Приходько заметили, что у нее действительно очень красивое фото, поэтому не удивительно, что оно соберет много лайков и комментариев:

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

     Читайте также: Тату-фиаско. Курьезные фото, которые заставят вас смеяться в голос
    Теги: знаменитости фотография певица шоу-бизнес Анастасия Приходько
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