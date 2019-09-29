Певица Настя Приходько поделилась новыми кадрами со свадьбы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/prykhodko_official

Через 7 лет после росписи в ЗАГСе со своим мужем, куда молодожены пришли в спортивных костюмах, Анастасия Приходько решила пожениться в церкви

Артистка не часто балует поклонников совместными фотографиями с любимым и до этого не показывала его лицо. Но вот сделала исключение. Приходько рассказала, почему лишь через семь лет после знакомства с мужем решила взять брак в церкви.

«Мы долго к этому шли, потому что это очень ответственно, это дать обещание богу. Для нас это очень важно, потому что у нас семья верующая», - объяснила знаменитость.

Как известно, Настя и Александр расписались в ЗАГСе в 2013-м году, однако певице хотелось настоящей свадьбы.

«Я считаю, что у каждой девушки это психологический момент. Если ты жена, должен быть вот этот праздник. Со слезами, с подарками. Такая мечта у меня сбылась, я очень благодарна своему мужу», - прокомментировала Приходько и добавила, что свое свадебное платье разрабатывала сама.

Как известно, в последнее время Настю Приходько чаще связывали с политикой, чем с артистической карьерой. Артистка пыталась пройти в Верховную Раду по мажоритарному округу, но не получилось как хотелось.

«Я очень люблю, когда я проигрываю. Для меня это очень мощный толчок идти вперед. Я буду двигаться дальше, на этом жизнь не заканчивается. Сейчас с политикой мы пока на вы, поэтому я возвращаюсь на сцену. Для меня важно не связывать сцену с политикой», - прокомментировала исполнительница.

Джерело: tsn.ua