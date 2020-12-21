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    Шоу-биз

    Настя Приходько вызвала наряд полиции на 10-летнюю дочь из-за TikTok

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    Певица Анастасия Приходько - Настя Приходько вызвала наряд полиции на 10-летнюю дочь из-за TikTok
    Певица Анастасия Приходько
    instagram.com/prykhodko_official/

    Артистка озадачила фанов фотографией в блоге

    Украинская певица Анастасия Приходько своей новой публикацией в Инстаграме заставила поклонников изрядно поволноваться.

    Артистка поделилась снимком, на котором у нее дома на кухне изображены двое полицейских. Они спокойно разговаривают с 10-летней дочерью певицы Нанной. Как поделилась Приходько, она позвала полицейских, чтобы они провели воспитательную беседу с девочкой.

    «Вот в Америке звонят в полицию и говорят, что надо снять кошку с дерева, или провести беседу с подростками .... И полиция всегда рада помочь. О! Или мое любимое, когда приезжает полиция в момент молодежных вечеринок и все сразу от страха расходятся по домам! Спасибо огромное, что сегодня я обратилась в полицию и они приехали и провели беседу со старшей дочерью ... И объяснили, что мир не состоит из розовых пони, TikTok и фиалок!», - прокомментировала снимок Приходько.

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    Исполнительница поделилась, что разговор был «о жизни», а на вопрос фанов в комментариях, что дочь натворила, Настя ответила: «Слава Богу, ничего».

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

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    Теги: дети звезд певица полиция Анастасия Приходько
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