Настя Приходько вызвала наряд полиции на 10-летнюю дочь из-за TikTok

Артистка озадачила фанов фотографией в блоге

Украинская певица Анастасия Приходько своей новой публикацией в Инстаграме заставила поклонников изрядно поволноваться.

Артистка поделилась снимком, на котором у нее дома на кухне изображены двое полицейских. Они спокойно разговаривают с 10-летней дочерью певицы Нанной. Как поделилась Приходько, она позвала полицейских, чтобы они провели воспитательную беседу с девочкой.

«Вот в Америке звонят в полицию и говорят, что надо снять кошку с дерева, или провести беседу с подростками .... И полиция всегда рада помочь. О! Или мое любимое, когда приезжает полиция в момент молодежных вечеринок и все сразу от страха расходятся по домам! Спасибо огромное, что сегодня я обратилась в полицию и они приехали и провели беседу со старшей дочерью ... И объяснили, что мир не состоит из розовых пони, TikTok и фиалок!», - прокомментировала снимок Приходько.

Исполнительница поделилась, что разговор был «о жизни», а на вопрос фанов в комментариях, что дочь натворила, Настя ответила: «Слава Богу, ничего».

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