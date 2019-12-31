Стали відомі всі кандидати на посаду глави Держкіно
Троє із претендентів вже брали участь у першому конкурсі, тоді вони не потрапили у фінал
Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило список кандидатів, допущених до участі в повторному конкурсі на посаду голови Державного агентства з питань кіно.
Про це у вівторок, 31 грудня, повідомляється на сайті Національного агентства з питань держслужби.
У списку вказано таких кандидатів:
- Слєпак Сергій Віленович,
- Мартинюк Володимир Михайлович,
- Король Олександр Олександрович,
- Куценко Станіслав Ігорович,
- Корнієнко Олег Олександрович,
- Кудерчук Марина Миколаївна,
- Плисківський Роман Володимирович,
- Голосов Артем Андрійович,
- Зленко Сергій Олександрович.
Троє із претендентів - Слєпак, Куценко і Зленко - вже брали участь у першому конкурсі. Тоді вони не потрапили у фінал.
Згідно з відкритими даними в мережі, Слєпак - один із співзасновників ТОВ «Кіносвіт Юніверсал», Голосов - начальник управління державного регулювання та реалізації кінопроектів Держкіно, Зленко - юрист, заступник голови Ради щодо державної підтримки кінематографії, директор кінотеатрів «Магнат» і Boomer.
Нагадаємо, 2 грудня Кабмін оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови Держкіно. Заявки приймалися до 28 грудня.
До слова, уряд змінив порядок використання коштів для підтримки кіно.