Стали відомі всі кандидати на посаду глави Держкіно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

2 грудня Кабмін оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови Держкіно

Троє із претендентів вже брали участь у першому конкурсі, тоді вони не потрапили у фінал

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило список кандидатів, допущених до участі в повторному конкурсі на посаду голови Державного агентства з питань кіно.

Про це у вівторок, 31 грудня, повідомляється на сайті Національного агентства з питань держслужби.

У списку вказано таких кандидатів:

Слєпак Сергій Віленович,

Мартинюк Володимир Михайлович,

Король Олександр Олександрович,

Куценко Станіслав Ігорович,

Корнієнко Олег Олександрович,

Кудерчук Марина Миколаївна,

Плисківський Роман Володимирович,

Голосов Артем Андрійович,

Зленко Сергій Олександрович.

Троє із претендентів - Слєпак, Куценко і Зленко - вже брали участь у першому конкурсі. Тоді вони не потрапили у фінал.

Згідно з відкритими даними в мережі, Слєпак - один із співзасновників ТОВ «Кіносвіт Юніверсал», Голосов - начальник управління державного регулювання та реалізації кінопроектів Держкіно, Зленко - юрист, заступник голови Ради щодо державної підтримки кінематографії, директор кінотеатрів «Магнат» і Boomer.

Нагадаємо, 2 грудня Кабмін оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови Держкіно. Заявки приймалися до 28 грудня.

До слова, уряд змінив порядок використання коштів для підтримки кіно.