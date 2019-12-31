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    Культура

    Стали відомі всі кандидати на посаду глави Держкіно

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    2 грудня Кабмін оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови Держкіно - Стали відомі всі кандидати на посаду глави Держкіно
    2 грудня Кабмін оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови Держкіно

    Троє із претендентів вже брали участь у першому конкурсі, тоді вони не потрапили у фінал

    Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило список кандидатів, допущених до участі в повторному конкурсі на посаду голови Державного агентства з питань кіно.

    Про це у вівторок, 31 грудня, повідомляється на сайті Національного агентства з питань держслужби.

    У списку вказано таких кандидатів:

    • Слєпак Сергій Віленович,
    • Мартинюк Володимир Михайлович,
    • Король Олександр Олександрович,
    • Куценко Станіслав Ігорович,
    • Корнієнко Олег Олександрович,
    • Кудерчук Марина Миколаївна,
    • Плисківський Роман Володимирович,
    • Голосов Артем Андрійович,
    • Зленко Сергій Олександрович.

    Троє із претендентів - Слєпак, Куценко і Зленко - вже брали участь у першому конкурсі. Тоді вони не потрапили у фінал. 

    Згідно з відкритими даними в мережі, Слєпак - один із співзасновників ТОВ «Кіносвіт Юніверсал», Голосов - начальник управління державного регулювання та реалізації кінопроектів Держкіно, Зленко - юрист, заступник голови Ради щодо державної підтримки кінематографії, директор кінотеатрів «Магнат» і Boomer.

    Нагадаємо, 2 грудня Кабмін оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови Держкіно. Заявки приймалися до 28 грудня.

    До слова, уряд змінив порядок використання коштів для підтримки кіно.

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