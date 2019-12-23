У США назвали найгірші фільми 2019 року



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Кадри з фільмів: Кішки, Темний Фенікс, Фанатик, Рамбо: Остання кров

Критики розкритикували «Кішок» за жахливу графіку, а «Темний Фенікс» назвали нудним

Кінокритики провідного американського журналу, який відстежує події в кіноіндустрії США, The Hollywood Reporter назвали найгірші фільми 2019 року. Рейтинг з'явився на сайті видання.

Так, наприклад, одними з найгірших стали мюзикл «Кішки», «Темний фенікс», анімаційний фільм «Правоохоронці Арктики».

Критики розкритикували «Кішок» за жахливу графіку, а «Темний Фенікс» назвали нудним.

Найгірші фільми 2019 року:

Правоохоронці Арктики

Кішки

Люди Ікс: Темний Фенікс

Доміно

Фанат з Джоном Траволтою

Привиди Шерон Тейт

Мільйон дрібних осколків

Рембо: остання кров з Сильвестром Сталлоне

Море спокуси з Метью Макконахі і Енн Хетуей

Пліч-о-пліч з Джоном Траволтою

Раніше стало відомо, які стрічки потрапили до шорт-листа іноземних фільмів на «Оскар». Україну представляв фільм режисера Нарімана Алієва «Додому»/ Homeward, однак він не потрапив до фінального списку.