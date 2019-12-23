У США назвали найгірші фільми 2019 року
Кадри з фільмів: Кішки, Темний Фенікс, Фанатик, Рамбо: Остання кров
Критики розкритикували «Кішок» за жахливу графіку, а «Темний Фенікс» назвали нудним
Кінокритики провідного американського журналу, який відстежує події в кіноіндустрії США, The Hollywood Reporter назвали найгірші фільми 2019 року. Рейтинг з'явився на сайті видання.
Так, наприклад, одними з найгірших стали мюзикл «Кішки», «Темний фенікс», анімаційний фільм «Правоохоронці Арктики».
Критики розкритикували «Кішок» за жахливу графіку, а «Темний Фенікс» назвали нудним.
Найгірші фільми 2019 року:
- Правоохоронці Арктики
- Кішки
- Люди Ікс: Темний Фенікс
- Доміно
- Фанат з Джоном Траволтою
- Привиди Шерон Тейт
- Мільйон дрібних осколків
- Рембо: остання кров з Сильвестром Сталлоне
- Море спокуси з Метью Макконахі і Енн Хетуей
- Пліч-о-пліч з Джоном Траволтою
Раніше стало відомо, які стрічки потрапили до шорт-листа іноземних фільмів на «Оскар». Україну представляв фільм режисера Нарімана Алієва «Додому»/ Homeward, однак він не потрапив до фінального списку.