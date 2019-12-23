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    У США назвали найгірші фільми 2019 року

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    Кадри з фільмів:&nbsp;Кішки, Темний Фенікс, Фанатик, Рамбо: Остання кров - У США назвали найгірші фільми 2019 року
    Кадри з фільмів: Кішки, Темний Фенікс, Фанатик, Рамбо: Остання кров

    Критики розкритикували «Кішок» за жахливу графіку, а «Темний Фенікс» назвали нудним

    Кінокритики провідного американського журналу, який відстежує події в кіноіндустрії США, The Hollywood Reporter назвали найгірші фільми 2019 року. Рейтинг з'явився на сайті видання.

    Так, наприклад, одними з найгірших стали мюзикл «Кішки», «Темний фенікс», анімаційний фільм «Правоохоронці Арктики».

    Критики розкритикували «Кішок» за жахливу графіку, а «Темний Фенікс» назвали нудним.

    Найгірші фільми 2019 року:

    • Правоохоронці Арктики
    • Кішки
    • Люди Ікс: Темний Фенікс
    • Доміно
    • Фанат з Джоном Траволтою
    • Привиди Шерон Тейт
    • Мільйон дрібних осколків
    • Рембо: остання кров з Сильвестром Сталлоне
    • Море спокуси з Метью Макконахі і Енн Хетуей
    • Пліч-о-пліч з Джоном Траволтою

    Раніше стало відомо, які стрічки потрапили до шорт-листа іноземних фільмів на «Оскар»Україну представляв фільм режисера Нарімана Алієва «Додому»/ Homeward, однак він не потрапив до фінального списку. 

    США кіно рейтинг фільм
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