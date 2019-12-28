«Залізні метелики»: Держкіно профінансує фільм про авіакатастрофу МН17



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Автори фільму кажуть, що їхня мета - не розслідування, адже хто винен у теракті, давно всім відомо. Їхня мета - не дати забути про трагедію

Держава виділить на виробництво кінострічки «Залізні метелики» 2,3 мільйона гривень - це 54% загальної вартості фільму

Держкіно України погодило з «Творчим об'єднанням «Вавилон 13» контракт на фінансування фільму про авіакатастрофу малазійського Boeing-777 рейсу МН17.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Зазначається, що держава виділить на виробництво кінострічки «Залізні метелики» 2,3 мільйона гривень - це 54% загальної вартості фільму.

«Залізні метелики – шрапнель ракети «Бук», якою росіяни влітку 2014 року вбили 298 пасажирів малазійського рейсу МН17, збивши літак у небі над Донбасом. Ми думали – це кінець війни. Усі побачили, що російсько-український конфлікт стосується всього світу. Однак інформаційна війна заплутує цей випадок. Замість розплутати його, фільм беземоційно досліджує процес», - йдеться у релізі.

Режисером і автором сценарію фільму є Роман Милий, а продюсерами - Володимир Тихий та Андрій Котляр. Реліз фільму в Україні планується у 2020 році.

Автори фільму кажуть, що їхня мета - не розслідування, адже хто винен у теракті, давно всім відомо. Їхня мета - не дати забути про трагедію.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У грудні 2019 року Верховна Рада продовжила угоду з Нідерландами про співпрацю у розслідуванні катастрофи MH17. Документ дозволить продовжити дію Міжнародної місії захисту розслідування до 1 серпня 2020 року.