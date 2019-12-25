Пішов із життя відомий український актор



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Актор, член Національної спілки кінематографістів України, заслужений артист України Віктор Демерташ

Що стало причиною смерті, наразі не повідомляється

Актор, член Національної спілки кінематографістів України, заслужений артист України Віктор Демерташ помер у ніч з 24 на 25 грудня в лікарні в Феофанії.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Тримбач.

Кадр з фільму «Яка у вас посмішка»

«Його душа відлетіла минулої ночі, в лікарні, у Феофанії... Віктор Демерташ (15.06. 1947 – 25.12. 2019) – український актор, народний артист України. 1972 року закінчив акторський ф-т ВДІКу, курс Бєлокурова. Той самий, на якому вчилися Людмила Єфименко-Іллєнко, Галина Логінова, Ніна Ільїна... Перша роль – Клаудіо у фільмі «Багато галасу даремне» (1973) Самсона Самсонова. Яскрава романтична зовнішність визначила акторське амплуа Демерташа, він грав персонажів, які виникали поруч центральних героїв, збагачуючи емоційну палітру екранного дійства, вносячи в нього якісь особливі яскраві барви. Досить пригадати ролі у фільмах «Капітан Немо», «Два гусари», «Капітан «Пілігріма», «Одісея капітана Блада», «Серця трьох»... З віком у ролях, зіграних Віктором Демерташем, з’являється більше психологічного наповнення, за короткі проміжки екранного часу йому вдавалося нюансувати поведінку своїх героїв точними, рельєфними характеристиками («Балаган», «Задля сімейного огнища», «Сіневір», «Чунгул», «Нюхач» та ін.)», – написав Тримбач.

Кадр з фільму «Капітан Немо»

За словами голови спілки кінематографістів, особлива сторінка творчості актора – ролі у фільмах Юрія Іллєнка. Починаючи з фільму «Лісова пісня. Мавка» (роль Куця), Демерташ знімався у всіх наступних Іллєнкових кінострічках – «Легенді про княгиню Ольгу» (князь древлян Мал), «Солом»яні дзвони», «Лебедине озеро. Зона» (блискуче зіграна роль прапорщика, охоронника – на мінімумі виражальних можливостей, що, власне, і характеризувало творчість актора останніх двох десятиліть), «Молитва за гетьмана Мазепу» (Кочубей).

«А ще Віктор Демерташ був прекрасним другом, на диво товариською і багатою на прояви уваги до своїх колег людиною. На жаль, останні роки дуже ускладнювались хворобами...

Прости мене, Вікторе, не завжди був я достатньо уважним до тебе, так і не погостював у твоєму теплому й щедрому домі. Царствуй там, чекай на нас – усі колись відлетимо слідом за тобою», – додав Тримбач.

Вічна пам′ять, вічна і добра пам′ять!

Віктор Демерташ народився 15 червня 1947 у Києві, у 1972 році закінчив Всесоюзний державний інститут кінематографії (курс В.Бєлокурова).

Знявся у понад 100 радянських і українських стрічках, у тому числі «Як гартувалася сталь», «Багато галасу з нічого», «Капітан Немо», «Легенда про княгиню Ольгу», «Молитва за гетьмана Мазепу», «Лебедине озеро. Зона» тощо. Серед останніх – «Синевир», «Нюхач», «Чунгул», «Брати. Остання сповідь».

Нагадаємо, померла одна з найпопулярніших авторок любовних романів.

Як повідомлялося, помер відомий актор, який грав у «Хрещеному батьку-2».