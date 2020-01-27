У Львові відсвяткували День гуцульської культури (фоторепортаж)



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Захід проходив у центрі Львова на площі Ринок Фото: пресслужба Львівської міської ради

Для львів’ян і гостей міста підготували гуцульську пісню, запальний народний танець та багато інших видовищних культурно-мистецьких дійств

У Львові в неділю, 26 січня, на площі Ринок пройшов День гуцульської культури під гаслом «Гуцульська культура об’єднує Україну».

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Зазначається, що це автентичне мистецьке свято, в якому брали участь колядницькі партії, творчі мистецькі колективи зі столиці Гуцульщини — Верховини. Організаторами гуцульського дійства стали Львівська міська рада, Верховинська районна рада та Верховинська районна державна адміністрація.

Для львів’ян і гостей міста підготували гуцульську пісню, запальний народний танець та багато інших видовищних культурно-мистецьких дійств. Верховинці також пропонували львів’янам тури вихідного дня, з метою активного відпочинку мальовничим Гуцульським краєм та запрошували у туристичні мандрівки Карпатами — на Говерлу, Піп Іван, Писаний камінь, Бребенескул, Ребра, Шпиці, Дземброню, Довбушанку.

Рекламні проспекти турів вихідного дня пропонували відвідати музейну Верховинщину — музеї Івана Франка, Гната Хоткевича, Петра Шекерика-Доникового, «Гуцульщина», музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені музиканта-віртуоза Романа Кумлика, музеї фільмів «Тіні забутих предків», «Олекса Довбуш», «Анничка», музей гуцульської магії, хату-музей «У трембітаря» та інші.

Нагадаємо, 25 січня у Львові почали відзначати Китайський Новий рік.