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    Культура

    У Львові відсвяткували День гуцульської культури (фоторепортаж)

    • Розсилка
    Захід проходив у центрі Львова&nbsp;на площі Ринок - У Львові відсвяткували День гуцульської культури (фоторепортаж)
    Захід проходив у центрі Львова на площі Ринок
    Фото: пресслужба Львівської міської ради

    Для львів’ян і гостей міста підготували гуцульську пісню, запальний народний танець та багато інших видовищних культурно-мистецьких дійств

    У Львові в неділю, 26 січня, на площі Ринок пройшов День гуцульської культури під гаслом «Гуцульська культура об’єднує Україну».

    Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

    Зазначається, що це автентичне мистецьке свято, в якому брали участь колядницькі партії, творчі мистецькі колективи зі столиці Гуцульщини — Верховини. Організаторами гуцульського дійства стали Львівська міська рада, Верховинська районна рада та Верховинська районна державна адміністрація.

    Для львів’ян і гостей міста підготували гуцульську пісню, запальний народний танець та багато інших видовищних культурно-мистецьких дійств. Верховинці також пропонували львів’янам тури вихідного дня, з метою активного відпочинку мальовничим Гуцульським краєм та запрошували у туристичні мандрівки Карпатами — на Говерлу, Піп Іван, Писаний камінь, Бребенескул, Ребра, Шпиці, Дземброню, Довбушанку.

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    У Львові відсвяткували День гуцульської культури (фоторепортаж)
    У Львові відсвяткували День гуцульської культури (фоторепортаж)
    У Львові відсвяткували День гуцульської культури (фоторепортаж)
    У Львові відсвяткували День гуцульської культури (фоторепортаж)
    У Львові відсвяткували День гуцульської культури (фоторепортаж)
    У Львові відсвяткували День гуцульської культури (фоторепортаж)
    У Львові відсвяткували День гуцульської культури (фоторепортаж)
    У Львові відсвяткували День гуцульської культури (фоторепортаж)

    Рекламні проспекти турів вихідного дня пропонували відвідати музейну Верховинщину — музеї Івана Франка, Гната Хоткевича, Петра Шекерика-Доникового, «Гуцульщина», музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені музиканта-віртуоза Романа Кумлика, музеї фільмів «Тіні забутих предків», «Олекса Довбуш», «Анничка», музей гуцульської магії, хату-музей «У трембітаря» та інші.

    Нагадаємо, 25 січня у Львові почали відзначати Китайський Новий рік.

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