У Львові святкують Китайський Новий рік (фоторепортаж)



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Свято у Львові триватиме три дні Фото: «Уніан»

У Львові Китайський Новий рік – вінчунзі – святкують вже дев'ятий рік поспіль

У Львові відзначають Китайський Новий рік. Свято припало на 25 січня і триватиме три дні. Місто прикрасили незвичними пандами, а на головній площі триватимуть традиційні китайські частування.

У Львові Китайський Новий рік – вінчунзі – святкують вже дев'ятий рік поспіль.

Як повідомляє «24 канал», спеціально до Китайського Нового року художник Тарас Носар розмалював гіпсових панд. Для орнаменту він обрав схожі в українській і китайській культурах розписи – півнів та павичів. 15 панд розставлять у туристичних місцях Львова.

Тим часом на площі Ринок розпочинаються святкування. Гостей міста частують традиційними китайськими пельменями, локшиною з овочами, які готують на місці. Окрім пельменів на пательню кидають складові локшини із овочами, додає «Уніан».

Гостей чекає яскраве світлове шоу, концерти та хода двадцятиметрових драконів.

Нагадаємо, сьогодні розпочинається Новий 4718 рік за східним календарем. За китайським календарем він вважається роком Білого металевого щура.

До слова, у переддень Китайського Нового року Кличко показав фестиваль гігантських ліхтарів (фото, відео).