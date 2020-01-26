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    У світі

    У Парижі і Римі скасували святкування Китайського Нового року через коронавірус

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    У Парижі і Римі скасували святкування Китайського Нового року через коронавірус

    Святкування скасовано, щоб обмежити ризик зараження і як жест підтримки жертвам в Китаї

    Паризька китайська асоціація скасувала парад на честь Нового року за китайським календарем через епідемію коронавірусу.

    Про це сказала в неділю мер Парижа Анна Ідальго.

    «Я зустрічалася з китайською громадою в Парижі. Вони дуже емоційні і стурбовані, і вони вирішили скасувати парад, який був запланований на цей день на Площі Республіки», - сказала Ідальго.

    Місто Бордо на південному заході Франції в суботу також скасувало заплановані святкування китайського Нового року, щоб обмежити ризик зараження і як жест підтримки жертвам в Китаї, сказав його мер.

    Святкування китайського Нового року в Римі, спочатку призначене на 2 лютого, також перенесено на майбутнє, повідомила прессекретар китайської громади в місті.

    «Все співтовариство погодилося з тим, що святкування слід відкласти, тому що є люди, які хворіють, і це не той випадок, щоб святкувати», - сказала Люсія Кінг.

    Раніше китайська громада столиці Канади Оттави вирішила відмовитися від традиційного святкування Нового року через побоювання розповсюдження коронавірусу.

    Як відомо, у місті Ухань облаштовують барикади та засипають тунелі до в’їзду у населені пункти, аби ізолювати епіцентр зараження коронавірусом, що викликає смертельну пневмонію.

    До слова, в Україні створено групу з протидії розповсюдження коронавірусу.

    Як відомо, станом на 26 січня в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

    До слова, конвульсії в лихоманці зараженого коронавірусом зняли на відео в китайській лікарні.

    Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

    Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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      Джерело: Європейська правда

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