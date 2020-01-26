У Парижі і Римі скасували святкування Китайського Нового року через коронавірус



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Святкування скасовано, щоб обмежити ризик зараження і як жест підтримки жертвам в Китаї

Паризька китайська асоціація скасувала парад на честь Нового року за китайським календарем через епідемію коронавірусу.

Про це сказала в неділю мер Парижа Анна Ідальго.

«Я зустрічалася з китайською громадою в Парижі. Вони дуже емоційні і стурбовані, і вони вирішили скасувати парад, який був запланований на цей день на Площі Республіки», - сказала Ідальго.

Місто Бордо на південному заході Франції в суботу також скасувало заплановані святкування китайського Нового року, щоб обмежити ризик зараження і як жест підтримки жертвам в Китаї, сказав його мер.

Святкування китайського Нового року в Римі, спочатку призначене на 2 лютого, також перенесено на майбутнє, повідомила прессекретар китайської громади в місті.

«Все співтовариство погодилося з тим, що святкування слід відкласти, тому що є люди, які хворіють, і це не той випадок, щоб святкувати», - сказала Люсія Кінг.

Раніше китайська громада столиці Канади Оттави вирішила відмовитися від традиційного святкування Нового року через побоювання розповсюдження коронавірусу.

Як відомо, у місті Ухань облаштовують барикади та засипають тунелі до в’їзду у населені пункти, аби ізолювати епіцентр зараження коронавірусом, що викликає смертельну пневмонію.

До слова, в Україні створено групу з протидії розповсюдження коронавірусу.

Як відомо, станом на 26 січня в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

До слова, конвульсії в лихоманці зараженого коронавірусом зняли на відео в китайській лікарні.

Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

Джерело: Європейська правда