До програми заходу увійшло чотири українських стрічки

Стрічки українського виробництва демонструватимуться у південнокорейській столиці Сеулі 15-20 листопада

У Південній Кореї вперше відбудеться показ українських фільмів у межах благодійного кіномарафону CinemAid Ukraine Charity Film Marathon. Про це повідомляє пресслужба Державного агенства з питань кіно.

Стрічки українського виробництва демонструватимуться у південнокорейській столиці Сеулі 15-20 листопада. Урочисте відкриття кіномарафону відбудеться у приміщенні Корейського кіноархіву.

До програми заходу увійшли стрічки «Толока» Михайла Іллєнка, «Щедрик» Олесі Моргунець-Ісаєнко, «Dzidzio Контрабас» Олега Борщевського, «11 дітей з Моршина» Аркадія Непиталюка.

Співорганізатором першого українського кінофестивалю в Кореї стала компанія TRA Media. Президент компанії Дже-ман Чой розповів, що вона вперше надала корейським глядачам українські стрічки через канал TVA Plus.

«Сподіваюсь, що корейська аудиторія дізнається про українську історію та культуру, переглядаючи українські фільми, оскільки іноземці дізналися та полюбили Корею, переглядаючи корейські фільми та дорами. Також я бажаю, щоб цей захід сприяв активізації культурного обміну і зміцненню відносин між нашими двома країнами», – зазначив Чой.

Нагадаємо, Європейська кіноакадемія оголосила український фільм «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука одним із шести номінантів на титул найкращого дебютного повнометражного фільму року у межах European Film Awards.