Два українські фільми номіновано на премію Європейської кіноакадемії

Нагородження лауреатів відбудеться 10 грудня

За визнання кіноакадеміків змагатимуться два фільми, створені у копродукції з Україною. На приз FIPRESCI претендують ігровий фільм «Памфір» та гібридний документальний фільм «Цензорка».Про це повідомляє Українська кіноакадемія.

Європейська кіноакадемія оголосила український фільм «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука одним із шести номінантів на титул найкращого дебютного повнометражного фільму року у межах European Film Awards.

«Памфір» – копродукція України, Франції, Польщі, Чилі, Німеччини та Люксембургу. Виробництво компанії Bosonfilm, у співпраці з Les Films D’Ici, Madants, Quijote та у партнерстві з Mainstream pictures, Soilfilms, Wady Media та Moderator.

Продюсери: Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Лора Бріан, Клаудія Смея, Богна Шевчик, Жанкарло Насі. Ко-продюсери: Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Сільвана Сантамарія, Адольф Ель Ассаль, Адам Гуделл.

«Номінація в EFA – це ще один вагомий привід заявити на міжнародній арені про силу українського духу», – коментує режисер.

«Бути визнаним одним із шести найкращих дебютів за версією Європейської кіноакадемії – важливий здобуток не тільки для фільму, але й для країни. І ми раді, що маємо можливість привернути увагу світової спільноти», – додає продюсерка проєкту Олександа Костіна (Bosonfilm).

У жовтні «Памфір» отримав відзнаку як найкращий фільм року Національної премії «Кіноколо» та спеціальну відзнаку журі на кінофестивалі «Молодість».

Відзначається, що прем'єра кінострічки в Україні відбудеться в 2023 році.

Події фільму «Памфір» розгортаються на заході Україні напередодні традиційного карнавалу Маланки. Памфір повертається до своєї родини після тривалої відсутності. Коли його син влаштовує підпал у молитовному домі, герой змушений відновити зв’язок зі своїм неспокійним минулим. Щоб відплатити за провину сина, Памфір звертає на ризикований шлях з незворотніми наслідками.

«Цензорка» – повнометражна ігрова картина словацького режисера і сценариста Петера Керекеша, знята на основі документальних фактів про жінок Чорноморської виправної колонії №74 . У центрі сюжету – молода жінка Леся, яка щойно народила сина і була засуджена до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Копродукційна стрічка створена у співпраці України, Словаччини та Чехії.

У номінації «Найкращий європейський документальний фільм» представлений фільм «Маріуполіс 2» литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, якого у 2022-му вбили в Маріуполі російські військові.

Переможців оголосять під час 35-ї церемонії нагородження European Film Awards, яка відбудеться в Рейк’явіку 10 грудня.

Додамо, що українці знайшли пророцтво для Росії у фільмі «Киянка» 1958 року.