У Житомирі вже вп’яте відбудеться фестиваль мистецтв «Пісенний Спас»



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V Міжнародний фестиваль мистецтв «Пісенний Спас» імені Володимира Шинкарука стартує 15 серпня у Житомирі

Фестиваль має конкурсну програму, яка передбачає змагання молодих артистів у кількох номінаціях

15-19 серпня в Житомирі відбудеться ювілейний V Міжнародний фестиваль мистецтв «Пісенний Спас» імені Володимира Шинкарука. Про це повідомляють організатори фестивалю. Слід зазначити, що Главком виступає інформаційним спонсором цього музичного свята.

Фестиваль був заснований у 2015 році в пам’ять про відомого педагога, поета, перекладача, барда і конферансьє Володимира Шинкарука. Припадає він на найближчі до свята Спаса вихідні дні, оскільки Володимир Шинкарук народився саме 19 серпня. За п’ять років існування фестиваль став справжньою масштабною культурною подією не лише в Житомирі, але й в Україні і за її межами, з року в рік розширюючи свої обрії.

Цього року «Пісенний Спас» повністю переїхав на вулицю Михайлівську. Саме тут протягом чотирьох днів працюватиме фестивальне містечко із усіма майстер-класами (очікується майстер-класи з гончарства, виготовлення ляльки-мотанки та прядіння, а також багато творчих розваг для дітей), конкурсами, алеєю майстрів, поетичним марафоном та книжковим ярмарком.

Тут же проходитиме Мистецький марафони і конкурсна програма, а ввечері відбуватимуться фестивальні концерти, у яких візьмуть участь близько 40 українських виконавців: Ірина Шинкарук, Павло Зібров, Михайло Грицкан, Павло Дворський, Микола Свидюк, Ігор Воєвуцький (колишній соліст гурту «Авіатор»), Олена Романовська, гурт «The Вйо», новий проект Мирослава Кувалдіна «Джонич» інші. Приємним сюрпризом стане і виступ молодого італійського співака Альфонсо Олівера, який перекладає українські хіти італійською мовою. Зокрема, у його виконанні можна буде почути пісню «Мам» Андрія Кузьменка (Скрябіна).

Чотири роки фестиваль крім мистецької має конкурсну програму, яка передбачає змагання молодих артистів у кількох номінаціях: виконавець естрадної пісні, виконавець авторської пісні, фолк-виконавець та конферансьє. «Цього року на конкурс надійшло 126 заявок, із яких ми відібрали 35 на другий тур. Приємною несподіванкою стала участь молодого репера із Демократичної Республіки Конго Мокуби Озізі Генока, що виконує власні пісні. До речі, одна з пісень звучатиме конголезькою мовою. Приємно, що у авторській пісні цього року п’ять самобутніх гуртів», - зазначила президент фестивалю, народна артистка України Ірина Шинкарук. До журі конкурсу також увійшли відома співачка і громадська діячка Анжеліка Рудницька та співачка і викладач Алла Попова, співачка і телеведуча Ірина Дарафєєва та продюсер і автор пісень Юрій Савош з Білорусі, організатор міжнародних конкурсів, майстер гри на «флейті Пана» Костянтин Москович з Молдови, заступник міністра молоді та спорту України Олександр Ярема, народний артист України Володимир Талашко, поет і композитор Олександр Воєвуцький, інші фахівці.

Збереглися й інші традиції фестивалю. Зокрема, продовжиться вишивання відомого Спасівського рушника із автографами учасників фестивалю, який став своєрідним оберегом «Пісенного Спасу». Вишивати рушник відома майстриня Інна Завальнюк почала два роки тому, і наразі він має довжину 14 метрів і більше 60 автографів.

Працюватиме літературна локація, де читатимуть вірші та проводитимуться автограф-сесії українських авторів. 18 серпня родзинкою літературної алеї стане вистава «Сказ про Володимира та його спадок» - це здійснений за підтримки Українського культурного фонду унікальний проект молодих українських митців у форматі вуличного перформансу з мінімумом декорацій та технічного оснащення. «Це живе спілкування з публікою без «четвертої стіни». Це спроба замислитись над важким і важливим геополітичним вибором, який випав на долю князя Володимира Великого і проекція на сьогоднішнє нелегке положення України між двома світами: цивілізованим та іншим», - розповідає режисер дійства Дмитро Тодорюк, відомий як один із солістів гурту «Авіатор».

Також на фестивалі буде презентовано меморіальну дошку Володимиру Шинкаруку, яку до дня студента планують встановити на філологічному корпусі Житомирського державного університету імені Івана Франка.

В рамках фестивалю 5 серпня в Gnatyuk art centr відбулося відкриття першої персональної виставки майстра народної творчості Людмили Шинкарук.