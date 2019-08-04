Їй байдужі усі жахи війни... Нардеп написав вірш, присвячений Таїсії Повалій



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Рибчинський нагадав Повалій про війну на Донбасі

Народний депутат Євген Рибчинський написав вірш, присвячений екс-регіоналці, відомій співачці Таїсії Повалій, яка під час Революції Гідності втекла до Росії.

Свій вірш Рибчинський написав у коментарях під постом Оленої Мозгової в соцмережі Facebook, яка обурена анонсом концерту Повалій і дорікнула палацу Україна організацією цього концерту.

На пост Мозгової відреагував і Євген Рибчинський, який написав декілька коментарів і вірш, який присвятив Таїсії Повалій.

Варто зазначити, що раніше Євген Рибчинський співпрацював з Таїсією Повалій і є автором слів і музики багатьох популярних пісень, таких, як: «Просто Тая», «Цей дощ надовго», «Чортополох», «Не питай мене чому», «Буде так» та інших.

Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій, яка з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії, має намір показати своє шоу у Києві.

10 грудня Повалій виповниться 55 років. Саме до цього ювілею виконавиця хоче відіграти концерт в українській столиці. У продажу вже з'явилися квитки на концерт, вартість яких становить від 390 до 2990 грн.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій 2012 року балотувалася до Верховної Ради другим номером Партії регіонів. Коли у лютому 2014 року в Україні сталася Революція гідності, Повалій їздила до Росії з концертами, виступала на концерті в Кремлі, а після на святкуванні днів Росії привітала кримчан на святкуванні дня незалежності РФ в Ялті.

У травні 2014 року Повалій вийшла зі складу фракції Партії регіонів, восени того ж року її повноваження народного депутата були припинені, співачка фактично пішла з політики і поїхала до Росії.

До слова, за ці 5 років Повалій іноді брала участь у концертах на телеканалі «Інтер».