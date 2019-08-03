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    Культура

    Для меломанів: розклад джазових концертів серпня в Caribbean Club Concert Hall

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    Для меломанів: розклад джазових концертів серпня в Caribbean Club Concert Hall

    Джазовий концерт - це ідеальний саундтрек для відпочинку після важкого робочого дня, зустрічі з друзями або романтичного побачення

    Столичний клуб Caribbean Club Concert Hall продовжує тішити меломанів найрізноманітнішими джазовими концертами. У серпні для гостей підготували: виступ ізраїльського піаніста Таля Бабицького, серію концертів Live Jazz Monday, традиційне шоу «Джаз для дорослих» з Олексієм Коганом, джазово-танцювальний перфоманс «Music & Motion» та багато іншого. Детальніше про концерти серпня в дайджесті нижче.

    5 серпня – Tompsons Band

    5 серпня в рамках серії концертів Live Jazz Monday зіграє гурт Tompsons Band. Музиканти представлять авторські пісні англійською, українською та російською мовами в різноманітних стилях: джаз, свінг, бугі-вугі, рок-н-рол, фанк та поп-музика, а також джазові хіти в сучасній обробці. Репертуар Tompsons Band не залишить байдужим навіть найвибагливіших меломанів!

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    8 серпня – Квартет Руслана Єгорова 

    8 серпня в Caribbean Club Concert Hall виступить Квартет Руслана Єгорова з програмою «Бразильській Джаааз». На гостей чекають бразильські мелодії, що лунали у знаменитому Нью-Йоркському Карнегі-Хол та барвисте поєднання samba та bossa nova. У виконанні Руслана Єгорова – «золотого» голосу українського джазу –  пролунає 100% хіт босанови – «Só Danço Samba», який свого часу підкорив легендарну Еллу Фіцджеральд. А шарм цьому вечору додадуть романтичні композиції «Besame Mucho», «Agua De Beber» та багато інших!

    12 серпня – W KEY 

    12 серпня в рамках серії концертів Live Jazz Monday виступить український гурт W KEY з програмою Jazz&Beatbox. На концерті музиканти представлять авторські блюзові композиції, джазові імпровізації у надсучасному форматі у супроводі вокальної перкусії, вокальну трубу у виконанні голосу, а також запальний джем-сейшн із спеціальними гостями. Не пропустіть чарівний музичний вечір в затишному місці!

    15 серпня –  Таль Бабицький (Ізраїль)

    15 серпня ізраїльський композитор та піаніст Таль Бабицький вперше виступить у Києві. Його називають одним з найбільш плідних композиторів і виконавців нашого часу. Таль створив новий стиль під назвою «космічний ф’южн» – жанр, який подорожує між джазом і поп-роком, романтичною музикою та латинськими ритмами. На концерті  музикант подарує слухачам унікальний, яскравий та мелодійний музичний ізраїльський коктейль з джазу, фанку і соулу, приправлений етнічними та бразильськими ритмами.

    19 серпня – Мар’яна Головко та Павло Ігнатьєв

    19 серпня у Caribbean Club Concert Hall виступить вишукана пара з роялю та вокалу - чарівна співачка та актриса Мар’яна Головко та одни з найтитулованіших молодих піаністів та композиторів України Павло Ігнатьєв. Музиканти представлять авторські твори та джазові стандарти, а також оригінальні арт-поп та crossover-композиції. Їхня пара на сцені – з простої комбінації роялю та вокалу переростає в багатий на емоції та зміст досвід для гостей концерту.

    29 серпня – «Джаз для дорослих» з Олексієм Коганом 

    29 серпня відбудеться традиційне шоу «Джаз для дорослих» з Олексієм Коганом та Jazz in Kiev Band. У цей вечір наживо пролунають всесвітньо відомі композиції у виконанні колективу Jazz in Kiev Band і чарівної джазової вокалістки Лаури Марті. Родзинка шоу - танцювальні перформанси чуттєвого балету NC-17 Showballet та захоплюючі історії про легендарні композиції від Олексія Когана. 

    30 серпня – Dennis Adu Septet та Аліна Сокульська

    30 серпня колектив Dennis Adu Septet та танцівниця Аліна Сокульська представлять джазовий танцювально-музичний перформанс «Music & Motion». У програмі концерту поєднаються авторські композиції одного з кращих джазових трубачів України - Денніса Аду, та сучасні джазові танці хореографа Аліни Сокульської. Джазовий танець і джазові ритми – в цей вечір гості дізнаються, як виглядає союз музики та рухів. Не пропустіть цей унікальний концерт!

    31 серпня – Маріетта Арушанян та Crocodile Project 

    31 серпня молода джазова співачка Маріетта Арушанян та колектив Crocodile Project презентують проект Armenian Jazz. Музиканти представлять програму, що складається з авторських пісень Маріетти в стилі «етно», а також інструментальних фанк- і фьюжн- композицій Артура Решетова - лідера Crocodile Project. На гостей чекає легкий джазовий вечір, що зачарує душевністю та наповнить енергією!

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