Учасники аукціону «Інтер — дітям» побували на зйомках кліпу Ірини Федишин

Ірина Федишин є постійною учасницею благодійного аукціону «Інтер — дітям»

Познайомитися особисто з улюбленим артистом - мрія будь-якого шанувальника. Учасникам благодійного аукціону «Інтер - дітям» Роману і Насті вдалося не просто зустрітися і поспілкуватися з відомою співачкою Іриною Федишин, але і побувати на знімальному майданчику її нового кліпу на пісню «Обійми мене». Все це завдяки унікальному лоту від зірки, який хлопці викупили на сайті deti.inter.ua.

Зйомки нового кліпу Ірини Федишин проходили у Львові. «Ми вирішили в цей раз знімати в рідному місті, — розповідає артистка. — Відео повинно вийти дуже романтичним».

Робота над кліпом «Обійми мене» тривала майже 18 годин! Співачка літала на повітряній кулі, каталася на ретроавтомобілі і, незважаючи на прохолодну погоду, знімалася на вулиці в легкому платті. А все заради того, щоб розповісти в новому відео зворушливу історію справжнього кохання, в якій трапляються випробування і непорозуміння. За всіма етапами творчого процесу спостерігали учасники аукціону «Інтер — дітям» — Роман Сухай і його сестра Настя Умриш. Вони впевнені: цей досвід запам'ятається їм на все життя.

«Емоції просто неймовірні, — поділився пізніше враженнями Роман. — Повітряна куля, ретроавтомобіль, знімальний процес — все було дуже захоплююче! З нетерпінням чекаю виходу цього кліпу в ефір!»

Ірина Федишин — постійна учасниця благодійного аукціону «Інтер — дітям». На сайті deti.inter.ua є ще два лоти від співачки: авторська футболка з її автографом і ексклюзивна лялька. Також на сайті можна знайти безліч унікальних лотів від інших зірок: футболку від Олега Винника, присутність в студії під час запису нової пісні Віталія Козловського, вокальний караоке-батл з Гайтаною, майстер-клас з постановкою голосу від Володимира Гришка, запрошення на виставу і екскурсія за лаштунки від Володимира Горянського, тенісний матч з учасниками групи AVIATOR та інші ексклюзивні пропозиції від відомих артистів. Купуючи один з лотів на аукціоні «Інтер — дітям», ви не тільки купуєте унікальний подарунок для себе або близької людини, але і берете участь у великій і важливій справі. Всі зібрані на аукціоні кошти підуть на покупку сучасної системи MultiFiltrate для Центру дитячої токсикології, інтенсивної та еферентної терапії «Охматдиту». Це обладнання ще називають штучною ниркою. Воно допомагає дітям з гострими отруєннями та інфекціями пережити найбільш критичний період, коли нирки не справляються з виведенням токсинів. Крім того, апарат дозволить робити гемодіаліз дітям з малою вагою, серцевою недостатністю і нестабільними показниками кров'яного тиску. Робити добро легко - приєднуйтесь! Разом ми дійсно можемо рятувати дитячі життя!