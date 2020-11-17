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    Здоров'я

    У МОЗ розповіли, як лікувати дитину від Covid-19

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    У МОЗ розповіли, як лікувати дитину від Covid-19 - У МОЗ розповіли, як лікувати дитину від Covid-19
    У МОЗ розповіли, як лікувати дитину від Covid-19

    Важливо дуже контролювати частоту дихання і сатурацію у дітей, щоб не пропустити можливі або ймовірні ускладнення Covid-19

    В Міністерстві охорони здоров’я назвали протоколи лікування для допомоги дітям, хворих на Covid-19, в залежності від ступеня тяжкості захворювання.

    Про це сказав лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров, повідомляється в Telegram-канал «Коронавірус_інфо».

    «Протокол лікування включає, в тому числі надання допомоги дітям, залежно від ступеня тяжкості захворювання. Якщо ми говоримо про легкий ступінь тяжкості, то лише симптоматична терапія, адекватне пиття, адекватне харчування і при температурі вище 38,5 градусів парацетамол або нестероїдні протизапальні препарати для зниження температури. Більше нічого не треба», – розповів Дубров.

    Він зазначив, що протокол для середньотяжкого перебігу, в принципі, такий самий же.

    «Важливо дуже контролювати частоту дихання і сатурацію, щоб не пропустити можливі або ймовірні ускладнення Covid-19. Якщо сатурація знижується нижче 92% слід викликати швидку», – сказав Дубров.

    До слова, психотерапевт дала поради людям, які панічно бояться захворіти на коронавірус.

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я діти харчування коронавірус
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