Міносвіти обговорить навчання дітей у школах з п'яти років

Зараз в Україні в перший клас йдуть діти з віку шість-сім років

Але мова не йде про 35-хвилинні уроки з цього віку

Міністерство освіти і науки України готується обговорювати можливість початку навчання дітей у школах з п'яти років. Про це заявив тимчасовий в.о. голови МОН Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що в інших країнах вже є досвід початку навчання в школах з п'яти років і визнав, що треба в цьому питанні враховувати особливості української школи.

«У світі сьогодні багато країн починають навчання дітей з п'яти років. Такий досвід мають США, Великобританія, Нідерланди та інші країни. Нам же потрібно врахувати особливості української школи», – сказав Шкарлет.

Зараз в Україні в перший клас йдуть діти з віку шість-сім років.

Нагадаємо, що Шкарлет відповів, чи буде скасована 12-річна шкільна освіта.

До слова, Міносвіти просить вчителів не перевантажувати дітей.

Також т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що Україна готова до впровадження дистанційного навчання.

Зазначимо, що з 16 листопада Запоріжжя скасовує дистанційне навчання у школах.

Нагадаємо, що Харків скасував дистанційне навчання у школах.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.

Нагадаємо, що Міносвіти рекомендує вишам переходити на змішану форму навчання.