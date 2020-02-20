Україна повертає з США ще одну викрадену під час німецької окупації картину



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Картина «Закохана пара» П’єра Луї Гудро до викрадення належала українському Музею Ханенків

Офіційна церемонія передачі полотна відбулася у Нью-Йорку за участі міністра закордонних справ України

У Нью-Йорку відбулася офіційна церемонія передачі українській стороні картини «Закохана пара», яку викрали у часи Другої світової війни.

Про це повідомляє посольство України в США.

«Україна повертає зі США ще одну картину, викрадену у часи Другої світової війни. Цього разу це картина «Закохана пара» П’єра Луї Гудро, яка до викрадення належала українському Музею Ханенків», — йдеться у повідомленні.

Офіційна церемонія передачі полотна відбулася 19 лютого у Нью-Йорку за участі міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Полотно французького художника П’єра Луї Гудро «Закохана пара» (ще одна назва — «Закоханий погляд») довгий час вважали загубленим, доки у 2013 році його помітили на одному з аукціонів у Нью-Йорку.

Нагадаємо, 1 січня 2020 року американське подружжя Трейсі передало Україні картину українського художника Михайла Паніна «Таємний від'їзд Івана Грозного перед опричниною», яку вивезли під час Другої світової війни. Зазначалося, що її незаконно вивезли під час окупації нацистами Дніпропетровська 1941-1943 рр.