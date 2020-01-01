Україні повернули картину, незаконно вивезену під час німецької окупації



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Картину незаконно вивезли під час окупації нацистами Дніпропетровська 1941-1943 рр.

Американське подружжя Трейсі передало Україні картину українського художника Михайла Паніна «Таємний від'їзд Івана Грозного перед опричниною», яку вивезли під час Другої світової війни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту.

Зазначається, що цю картину незаконно вивезли під час окупації нацистами Дніпропетровська 1941-1943 рр. У 2017-му році її виставили до продажу на аукціоні «Potomack Сompany» (місто Александрія, штат Вірджинія, США).

«Повернення картини в Україну ― це результат багаторічної спільної праці та промовистий жест не тільки стратегічного партнерства між Україною та США, а й міжнародне визнання втрат України під час Другої Світової Війни», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 10 вересня 2019-го цю картину передали послу України в США. Зазначається, що її вдалося повернути завдяки співпраці Служби зовнішньої розвідки України та правоохоронних органів США.

Картина «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною» зображує сцену 16-го століття: російський цар Іван IV, відомий як Іван Грозний, виїжджає з почтом із кремлівських воріт.