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    Культура

    Українка зняла кліп для американської реп-зірки Карди Бі

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    <p>Кліп починається зі сцени, в якій Карди Бі знаходиться на цвинтарі у надгробка з написом &laquo;RIP 2020&raquo;</p> - Українка зняла кліп для американської реп-зірки Карди Бі

    Кліп починається зі сцени, в якій Карди Бі знаходиться на цвинтарі у надгробка з написом «RIP 2020»

    Відео за два дні набрало понад 10 мільйонів переглядів

    Відома українська кліпмейкер Таня Муіньо, яка раніше працювала з Монатіком, Вірою Брежнєвою, Кеті Перрі та іншими виконавцями, зняла кліп для американської реп-зірки Карди Бі.

    Відео на пісню Up за два дні після релізу набрало понад 10 мільйонів переглядів.

    Кліп починається зі сцени, в якій Карди Бі знаходиться на цвинтарі у надгробка з написом «RIP 2020». На відео є скандальні сцени з лесбійськими поцілунками.

    Коментатори розділилися на тих, хто захоплений новим кліпом від реп-зірки, але є ті, хто критикує її за надмірний секс контент.

    31-річна Таня Муіньо – український кліпмейкер, дизайнер, стиліст, фотограф і режисер. Муіньо рекордсмен за кількістю нагород в номінації «Кращий відеокліп» щорічної української премії YUNA, переможниця в номінації «Кліпмейкер року» за версією M1 Music Awards (2018).
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    У 2019 Таня стала режисером кліпу американської співачки Кеті Перрі, а в 2020-му для іспанської виконавиці Розалії.

    Муіньо живе в Одесі, народилася на Кубі, звідки родом її батько.

    Теги: кіно музика культура
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