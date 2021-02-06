Українка зняла кліп для американської реп-зірки Карди Бі
Кліп починається зі сцени, в якій Карди Бі знаходиться на цвинтарі у надгробка з написом «RIP 2020»
Відео за два дні набрало понад 10 мільйонів переглядів
Відома українська кліпмейкер Таня Муіньо, яка раніше працювала з Монатіком, Вірою Брежнєвою, Кеті Перрі та іншими виконавцями, зняла кліп для американської реп-зірки Карди Бі.
Відео на пісню Up за два дні після релізу набрало понад 10 мільйонів переглядів.
Кліп починається зі сцени, в якій Карди Бі знаходиться на цвинтарі у надгробка з написом «RIP 2020». На відео є скандальні сцени з лесбійськими поцілунками.
Коментатори розділилися на тих, хто захоплений новим кліпом від реп-зірки, але є ті, хто критикує її за надмірний секс контент.
У 2019 Таня стала режисером кліпу американської співачки Кеті Перрі, а в 2020-му для іспанської виконавиці Розалії.
Муіньо живе в Одесі, народилася на Кубі, звідки родом її батько.