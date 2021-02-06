Українка зняла кліп для американської реп-зірки Карди Бі

Кліп починається зі сцени, в якій Карди Бі знаходиться на цвинтарі у надгробка з написом «RIP 2020»

Відео за два дні набрало понад 10 мільйонів переглядів

Відома українська кліпмейкер Таня Муіньо, яка раніше працювала з Монатіком, Вірою Брежнєвою, Кеті Перрі та іншими виконавцями, зняла кліп для американської реп-зірки Карди Бі.

Відео на пісню Up за два дні після релізу набрало понад 10 мільйонів переглядів.

Кліп починається зі сцени, в якій Карди Бі знаходиться на цвинтарі у надгробка з написом «RIP 2020». На відео є скандальні сцени з лесбійськими поцілунками.

Коментатори розділилися на тих, хто захоплений новим кліпом від реп-зірки, але є ті, хто критикує її за надмірний секс контент.

31-річна Таня Муіньо – український кліпмейкер, дизайнер, стиліст, фотограф і режисер. Муіньо рекордсмен за кількістю нагород в номінації «Кращий відеокліп» щорічної української премії YUNA, переможниця в номінації «Кліпмейкер року» за версією M1 Music Awards (2018).

У 2019 Таня стала режисером кліпу американської співачки Кеті Перрі, а в 2020-му для іспанської виконавиці Розалії.

Муіньо живе в Одесі, народилася на Кубі, звідки родом її батько.