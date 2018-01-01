Українська стрічка отримала три нагороди на кінофестивалі у США

На International Peace & Film Festival Україну представляла також короткометражна стрічка Філіпа Сотніченка «Технічна перерва»

Коротка стрічка «5 хвилин» про багатство та смерть виборола три відзнаки на фестивалі International Peace & Film Festival. [READ_MORE] Про це пишуть на сайті Держкіно України. Стрічка показує абсурдність на тлі пафосного похорону. Члени сім'ї виставляють на показ своє багатство та шану покійному. За всім цим ніхто не



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На International Peace & Film Festival Україну представляла також короткометражна стрічка Філіпа Сотніченка «Технічна перерва»

Коротка стрічка «5 хвилин» про багатство та смерть виборола три відзнаки на фестивалі International Peace & Film Festival.

Про це пишуть на сайті Держкіно України.

Стрічка показує абсурдність на тлі пафосного похорону. Члени сім'ї виставляють на показ своє багатство та шану покійному. За всім цим ніхто не помічає, що вони загубили дещо важливе. Ніхто, окрім тракториста, браконьєрів, двох поліцейських та робітників сільської лікарні.

Короткометражка «5 хвилин» заробила приз Essence Award - це нагорода короткометражної стрічки, який найкраще передає ідею фільму за найменшу кількість часу, а також дві нагороди від журі: за Найкращу комедію та Найкращу сцену (сцена з рибаками Романом Ясіновським та Олександром Рудинським).

Автор стрічки — українка Яна Антонець. Виробництво фільму здійснила компанія Go Ua Production (продюсер Оксана Косик) за підтримки Держкіно України.

Фестиваль проходив в американському місті Орландо з 18 по 20 січня.