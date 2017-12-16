Американські продюсери назвали найкращий фільм року

Фільм «Форма води» підвищила свої шанси отримати головну кінонагороду

Картина Гільєрмо дель Торо «Форма води» стала кращим фільмом року на думку гільдії продюсерів США. Церемонія вручення премії проходила в місті Беверлі-Хіллз штату Каліфорнія, повідомляє Associated Press. За звання найкращого фільму також боролися «Геть» Джордана Пила, «Леді Птах» Грети Гарвінг і



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Кадр із фільму «Форма води»

Фільм «Форма води» підвищила свої шанси отримати головну кінонагороду

Картина Гільєрмо дель Торо «Форма води» стала кращим фільмом року на думку гільдії продюсерів США. Церемонія вручення премії проходила в місті Беверлі-Хіллз штату Каліфорнія, повідомляє Associated Press.

За звання найкращого фільму також боролися «Геть» Джордана Пила, «Леді Птах» Грети Гарвінг і «Дюнкерк» Крістофера Нолана.

Раніше в січні «Форма води» була названа кращим фільмом року на Венеціанському фестивалі і Critics' Choice Awards.

Премію гільдії продюсерів США вручають щорічно з 1990 року. Церемонія проходить в січні, не транслюється по телебаченню і привертає увагу критиків, так як може зумовити результати премії «Оскар» в лютому.

Нагадаємо, Американська академія кінематографічних наук і мистецтв заявила про закінчення голосування з відбору номінантів на премію «Оскар». Оголошенні номінацій відбудеться 23 січня.

Зазначимо, фільм Гільєрмо дель Торо «Форма води» вийшов в український прокат 18 січня.

Джерело: Росбалт