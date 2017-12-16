Американські продюсери назвали найкращий фільм року
- Сьогодні, 13:26
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Фільм «Форма води» підвищила свої шанси отримати головну кінонагороду
Картина Гільєрмо дель Торо «Форма води» стала кращим фільмом року на думку гільдії продюсерів США. Церемонія вручення премії проходила в місті Беверлі-Хіллз штату Каліфорнія, повідомляє Associated Press.
За звання найкращого фільму також боролися «Геть» Джордана Пила, «Леді Птах» Грети Гарвінг і «Дюнкерк» Крістофера Нолана.
Раніше в січні «Форма води» була названа кращим фільмом року на Венеціанському фестивалі і Critics' Choice Awards.
Премію гільдії продюсерів США вручають щорічно з 1990 року. Церемонія проходить в січні, не транслюється по телебаченню і привертає увагу критиків, так як може зумовити результати премії «Оскар» в лютому.
Нагадаємо, Американська академія кінематографічних наук і мистецтв заявила про закінчення голосування з відбору номінантів на премію «Оскар». Оголошенні номінацій відбудеться 23 січня.
Зазначимо, фільм Гільєрмо дель Торо «Форма води» вийшов в український прокат 18 січня.
Джерело: Росбалт