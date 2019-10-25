Український детектив отримав нагороду фестивалю хоррорів у Канаді



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Картина режисера Дмитра Томашпольського є езотеричним детективом

Це вже третій міжнародний кінофестиваль, участь у якому бере «Сторонній/Stranger»

Фільм Дмитра Томашпольського «Сторонній» отримав нагороду за найкращу операторську роботу на Міжнародному фестивалі хоррорів «Terror in the Bay Film Festival» в Онтаріо (Канада).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Це вже третій міжнародний кінофестиваль, участь у якому бере «Сторонній/Stranger». Світова прем’єра стрічки відбулася 21 вересня у конкурсній програмі Seoul International Film Festival у Південній Кореї. Північно-американська прем’ра фільму відбулася на Fargo Fantastic Film Festival у США.

Автором сценарію та режисером фільму є Дмитро Томашпольський, спродюсувала картину Олена Дем’яненко. У головних ролях – Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова. Оператор-постановник картини – Сергій Смичок.

За сюжетом, команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні щезає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці події пов’язані та як це стосується ляльки з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глуховській, кар’єра якої не містить жодної нерозкритої справи. А ще – інспектору доведеться з’ясувати, хто вона насправді.

В українському кінопрокаті фільм «Сторонній» очікується у 2020 році.

Раніше український фільм отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі.

Також в Україні знімають перший художній фільм про спорт.