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    Культура

    Український детектив отримав нагороду фестивалю хоррорів у Канаді

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    <span>Картина режисера Дмитра Томашпольського є езотеричним детективом</span> - Український детектив отримав нагороду фестивалю хоррорів у Канаді
    Картина режисера Дмитра Томашпольського є езотеричним детективом

    Це вже третій міжнародний кінофестиваль, участь у якому бере «Сторонній/Stranger»

    Фільм Дмитра Томашпольського «Сторонній» отримав нагороду за найкращу операторську роботу на Міжнародному фестивалі хоррорів «Terror in the Bay Film Festival» в Онтаріо (Канада).

    Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

    Це вже третій міжнародний кінофестиваль, участь у якому бере «Сторонній/Stranger». Світова прем’єра стрічки відбулася 21 вересня у конкурсній програмі Seoul International Film Festival у Південній Кореї. Північно-американська прем’ра фільму відбулася на Fargo Fantastic Film Festival у США.

    Автором сценарію та режисером фільму є Дмитро Томашпольський, спродюсувала картину Олена Дем’яненко. У головних ролях – Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова. Оператор-постановник картини – Сергій Смичок.

    За сюжетом, команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні щезає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці події пов’язані та як це стосується ляльки з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глуховській, кар’єра якої не містить жодної нерозкритої справи. А ще – інспектору доведеться з’ясувати, хто вона насправді.

    В українському кінопрокаті фільм «Сторонній» очікується у 2020 році. 

    Раніше український фільм отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі.

    Також в Україні знімають перший художній фільм про спорт.

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