Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
- Сьогодні, 07:52
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Скарлетт Бордо
Невідомі виклали у загальний доступ знімки з домашнього архіву відомої американки
Скарлетт Бордо (справжнє ім'я Елізабет Чіхая) – американська професійна жінка-реслер і менеджер у цій сфері шоу-бізнесу.
26-річна спортсменка дебютувала на рингу у 2012 році та відразу завоювала симпатії публіки своєю впевненістю і міццю.
Як стверджує «Обозреватель», нещодавно дівчина пережила справжній стрес, коли побачила свої особисті фотографії у загальному доступі в інтернеті.
Виявилося, що її пошту зламали, а всі інтимні знімки стали доступні всім охочим.
Американка після цього виступила з гнівною заявою та зажадала покарання для зловмисників.
До Вашої уваги фото Скарлетт Бордо, якими вона ділилася у своєму Instagram: