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    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки

    Невідомі виклали у загальний доступ знімки з домашнього архіву відомої американки
    Скарлетт Бордо (справжнє ім'я Елізабет Чіхая) – американська професійна жінка-реслер і менеджер у цій сфері шоу-бізнесу. 26-річна спортсменка дебютувала на рингу у 2012 році та відразу завоювала симпатії публіки своєю впевненістю і міццю. Як стверджує «Обозреватель», нещодавно дівчина пережила справжній стрес, коли побачила свої
    • Сьогодні, 07:52
    • Розсилка
    Скарлетт Бордо
    Скарлетт Бордо

    Невідомі виклали у загальний доступ знімки з домашнього архіву відомої американки

    Скарлетт Бордо (справжнє ім'я Елізабет Чіхая) – американська професійна жінка-реслер і менеджер у цій сфері шоу-бізнесу.

    26-річна спортсменка дебютувала на рингу у 2012 році та відразу завоювала симпатії публіки своєю впевненістю і міццю.

    Як стверджує «Обозреватель», нещодавно дівчина пережила справжній стрес, коли побачила свої особисті фотографії у загальному доступі в інтернеті.

    Виявилося, що її пошту зламали, а всі інтимні знімки стали доступні всім охочим.

    Американка після цього виступила з гнівною заявою та зажадала покарання для зловмисників.

    До Вашої уваги фото Скарлетт Бордо, якими вона ділилася у своєму Instagram:

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    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки
    Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки

    спорт
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