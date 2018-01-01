Хакери виклали у мережу потаємні фото реслерки Скарлетт Бордо. Найкращі фото красивої спортсменки

Невідомі виклали у загальний доступ знімки з домашнього архіву відомої американки

Скарлетт Бордо (справжнє ім'я Елізабет Чіхая) – американська професійна жінка-реслер і менеджер у цій сфері шоу-бізнесу. 26-річна спортсменка дебютувала на рингу у 2012 році та відразу завоювала симпатії публіки своєю впевненістю і міццю. Як стверджує «Обозреватель», нещодавно дівчина пережила справжній стрес, коли побачила свої



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Скарлетт Бордо

Невідомі виклали у загальний доступ знімки з домашнього архіву відомої американки

Скарлетт Бордо (справжнє ім'я Елізабет Чіхая) – американська професійна жінка-реслер і менеджер у цій сфері шоу-бізнесу.

26-річна спортсменка дебютувала на рингу у 2012 році та відразу завоювала симпатії публіки своєю впевненістю і міццю.

Як стверджує «Обозреватель», нещодавно дівчина пережила справжній стрес, коли побачила свої особисті фотографії у загальному доступі в інтернеті.

Виявилося, що її пошту зламали, а всі інтимні знімки стали доступні всім охочим.

Американка після цього виступила з гнівною заявою та зажадала покарання для зловмисників.

До Вашої уваги фото Скарлетт Бордо, якими вона ділилася у своєму Instagram: