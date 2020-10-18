Український фільм переміг на Варшавському кінофестивалі



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Події фільму «Із зав’язаними очима» розгортаються в сучасній Україні після закінчення війни

Українська картина була визнана найкращою серед 15 інших, представлених у категорії

Український фільм «Із зав'язаними очима» став переможцем міжнародного Варшавського кінофестивалю.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Фільм українського режисера Тараса Дроня був визнаний найкращим фільмом конкурсу перших і других фільмів Варшавського кінофестивалю, де відбулася світова прем’єра стрічки. Картина була визнана найкращою серед 15 інших, представлених у цій категорії

Події фільму «Із зав’язаними очима» розгортаються в сучасній Україні після закінчення війни. Головна героїня Юля – молода спортсменка , яка виступає у змішаних єдиноборствах, яка втратила свого нареченого на війні. Дівчина залишає спорт і починає нові стосунки, щоб звільнити себе від ролі вдови героя війни, яку нав’язує їй суспільство.

Тарас Дронь отримав приз журі та грошову премію в розмірі 10 тис. злотих (близько 73 тис. грн).

Варшавський кінофестиваль цього року відбувається в офлайн-форматі з 9 до 18 жовтня.