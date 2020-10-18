  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    Український фільм переміг на Варшавському кінофестивалі

    • Розсилка
    Події фільму &laquo;Із зав&rsquo;язаними очима&raquo; розгортаються в сучасній Україні після закінчення війни - Український фільм переміг на Варшавському кінофестивалі
    Події фільму «Із зав’язаними очима» розгортаються в сучасній Україні після закінчення війни

    Українська картина була визнана найкращою серед 15 інших, представлених у категорії

    Український фільм «Із зав'язаними очима» став переможцем міжнародного Варшавського кінофестивалю.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Фільм українського режисера Тараса Дроня був визнаний найкращим фільмом конкурсу перших і других фільмів Варшавського кінофестивалю, де відбулася світова прем’єра стрічки. Картина була визнана найкращою серед 15 інших, представлених у цій категорії

    Події фільму «Із зав’язаними очима» розгортаються в сучасній Україні після закінчення війни. Головна героїня Юля – молода спортсменка , яка виступає у змішаних єдиноборствах, яка втратила свого нареченого на війні. Дівчина залишає спорт і починає нові стосунки, щоб звільнити себе від ролі вдови героя війни, яку нав’язує їй суспільство.

    Тарас Дронь отримав приз журі та грошову премію в розмірі 10 тис. злотих (близько 73 тис. грн).

    Варшавський кінофестиваль цього року відбувається в офлайн-форматі з 9 до 18 жовтня.

    Читайте також статтю:
    Польща кіно культура Україна фільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies