Помер молодий режисер та кліпмейкер Діма Маніфест: реакція колег



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Дмитро Маніфест був засновником відеопродакшну повного циклу Manifest Production та працював над кліпами популярних українських зірок

Український режисер Діма Маніфест помер у віці 30 років

Сьогодні, 13 жовтня, у віці 30 років помер талановитий український кліпмейкер, оператор та режисер Дмитро Маніфест.

Він був засновником відеопродакшну повного циклу Manifest Production та працював над кліпами популярних українських зірок, серед них – Світлана Тарабарова, Dzidzio, ТНМК, Ivan Navi, «Друга ріка», «Антитіла», «Скай» та інші.

У листопаді режисерові мало виповнитися 31. Офіційна причина смерті не уточнюється, але, судячи з дописів друзів і близьких Дмитра, кліпмейкер був хворий на онкологію.

У Facebook українські артисти та діячі сфери шоу-бізнесу і кіно висловлюють свою скорботу та співчуття.

«Ти був прекрасним другом. Творчим, цілеспрямованим, відданим своїй справі. Ти не боявся труднощів і брався за найавантюрніші проєкти. Ти був одним з найкращих режисерів України. Дмитро, Діма, Маніфест, ми разом пройшли неймовірно цікавий творчий шлях. Кліпи «Танцюй», «Фари», «Лови момент» – ці відео будуть нагадувати нам усім про тебе, про проведені знімальні часи, про роки дружби. Ти був світлою, доброю людиною. На жаль, не встигли попрощатися. Земля тобі пухом, друг», – написали учасники гурту «Антитіла».

Також Андрій Кіше, Kozak System і безліч українських артистів згадують роботу з Дмитром.

Співачка Оля Полякова зізналася, що тільки на днях обговорювала з Дмитром ідею нового кліпу. За її словами, він завжди був амбітним, талановитим і працьовитим хлопцем.

«Не вкладається в голові, що тебе більше немає з нами... Спасибі тобі. Нехай твоя душа знайде мир і спокій», – наголосила Полякова.

Телеведучий Юрій Горбунов розповів, що Маніфест був режисером серіалу «Великі Вуйки». Він також розкрив мрію хлопця, яку вже не вдасться втілити, – написати власну книгу в старості.

«Діма завжди комфортно почувався з камерою в руках! Швидше не комфортно без камери!Спочивай з миром, друже! Ти стільки ще не зробив!», – відзначив шоумен.

Співачка Анастасія Приходько на сторінці у Facebook згадала, що саме з кліпу на її пісню Маніфест розпочав свій режисерський шлях. Згодом він також зняв для артистки роботи на пісні «Крила» і «Тримай».

«Ми завжди сміялися з тобою, обговорюючи сценарій того чи іншого кліпу... Працювали на знімальному майданчику і з високою температурою, і по 34 години без сну. Я завжди захоплювалася твоїм талантом», – написала Приходько.

Прощання з Дмитром Маніфестом відбудеться цієї п’ятниці.