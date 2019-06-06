Український фільм вперше потрапив у конкурсну програму анімаційного фестивалю в Ансі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На представлення України на фестивалі Держкіно виділило 500 тисяч гривень

Фільм «Кохання» Микити Лиськова представить Україну на Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів у французькому Ансі. Українська стрічка вперше потрапила до конкурсної програми цього фестивалю.

Про це на прес-конференції розповіла прессекретарка Держкіно Марія Дідик.

На представлення України на фестивалі Держкіно виділило 500 тисяч гривень.

«Україні треба заявити про себе і бути присутній на цій мапі. Маємо показати в Європі, що у нас є свої проекти, свої аніматори. І ми поступово рухаємося до того, щоб бути помітними не лише у себе в країні, а й за кордоном також», — зазначив перший заступник голови Держкіно Сергій Неретін.

У межах Міжнародного анімаційного фестивалю працюватиме кіноринок Mifa Market, на якому Україна буде представлена власним стендом. На ньому презентуватимуть завершені кінострічки, а також проекти фільмів і серіалів, що знаходяться на стадії розробки або виробництва. Їх близько 30, п’ять із них — повнометражні.

Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів у Ансі — один із найбільш відомих та престижних анімаційних форумів світу, заснований у 1960 році.

Стрічка «Кохання» розповідає історію кохання за допомогою символів і звуків. Фільм знято без слів. Його творці поставили за мету показати у дотепному стилі історію-роздум про стосунки між людьми.

Джерело: Укрінформ